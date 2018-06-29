ТОП-10 найскандальніших хабарників України

Хабар як спосіб вирішення проблем чи прискорення їхнього вирішення надійно закріпився в Україні.

Згідно з останнім дослідженням "Барометру світової корупції" від Transparency International та Gallup International Association, найкорумпованішими в Україні є судова система, правоохоронні органи, державна служба, сфера охорони здоров'я, освітня і політична системи.

Журналісти вирішили згадати найяскравіші випадки хабарництва: "колядування" у судді, рекордний хабар в $42 млн та випадки, коли заяви про хабар мали несподівані наслідки.

Ректора Мельника взяли "на гарячому"

Відомий за кількома виборчими скандалами ректор Ірпінської Податкової академії Петро Мельник цього місяця став "героєм" гучної корупційної історії. Співробітники СБУ взяли його з хабаром просто в академії.

Мельник залишив свої відбитки на мічених гривнях. Загалом їх було 40 та 80 тис. – від представників двох сімей, які хотіли влаштувати своїх родичів до престижного вишу. Після арешту у Мельника раптово погіршилось здоров'я.

Як пояснив адвокат, у його підзахисного підвищився тиск і він прикутий до лікарняного ліжка. Все ж таки ректору обрали запобіжний захід – домашній арешт.

Щоправда наступного дня після суду Мельник виписався з лікарні. Журналісти знайшли його в Ірпені, але не за місцем прописки, де згідно з законом він має перебувати під час всього терміну домашнього арешту, а у будиночку по сусідству.

Близько 22:00 середи на ректора надягнули електронний браслет - завдяки чому правоохоронці завжди будуть в курсі того, де знаходиться Мельник. Йому дозволено ходити по будинку, їздити до кількох лікарень, а також заходити в кафе та магазини.

Скандал у Суворівському

Данило Романенко

Раніше правоохоронці провели інше скандальне затримання керівника учбового закладу - Київського військового ліцею імені Богуна.

Очільника Суворівського училища генерал-майора Данила Романенка спіймали під час отримання хабара у розмірі $ 5 тис. Цю суму офіцер вимагав у підлітка з малозабезпеченої родини за вступ. Вступна кампанія до ліцею була якраз в розпалі.

Романенка співробітники СБУ затримали у Боярці під Києвом, де складають іспити і навчаються перші два роки наймолодші учні ліцею. Це затримання спричинило справжній скандал. Журналісти програми "Гроші" з'ясували, що майже всі курсанти Суворівського училища потрапили на навчання завдяки хабарам чи політичному заступництву. Причому $ 5-8 тис. - стандартний розмір хабара за вступ.

Викладачка, що працювала у ліцеї 15 років, розповіла, що із елітного військового закладу ліцей перетворився на пансіонат для мажорів, яких батьки відправляють на перевиховання.

Сам Романенко відмовився давати будь-які пояснення як до, так і після свого арешту. Суд призначив йому заставу в розмірі 97 тис. грн, які треба було сплатити впродовж п'яти днів.

Гучний арешт Волги

Василь Волга

Одним з найбільш гучних затримань за хабар серед чиновників був арешт глави Держфінпослуг, екс-депутата Василя Волгу 11 липня 2011 року. Його "взяли" за замах на отримання півмільйонного хабара.

Співробітники ГПУ та СБУ перед тим арештували трьох його підлеглих – також за отримання хабарів. Сам чиновник заявляв, що арешт не був для нього несподіванкою і взагалі це не найгірше, що могло з ним статися. Перед своїм арештом він нібито розкрив злочинні фінансові схеми, про які "не встиг доповісти президенту".

Через скандал президент Віктор Янукович позбавив Волгу посади. А наприкінці вересня 2012 року Шевченківський райсуд Києва засудив Волгу до 5 років в'язниці без конфіскації. Його визнали винним у спробі отримати $ 500 тис. хабара у голови наглядової ради кредитної спілки "Перше кредитне товариство".

А також у незаконному працевлаштуванні свого водія в Держфінпослуг за підробленими документами про освіту, через що були розтрачені 47 тис. бюджетних гривень . Волга сидить у Полтавській виправній колонії №64, працює бібліотекарем.

Зірка Playboy розкрутила скандал у Лаврі

Влітку 2012 року в Україні був ще один гучний, але незвичний для України хабарницький скандал. Бо пов'язаний був не з отриманням хабара, а з його дачею.

Влада Литовченко

Таку гучну заяву зробила колишня зірка Playboy Влада Литовченко. Вона влаштувалась на роботу у Києво-Печерський історико-культурний заповідник. Співробітники заповідника обурювалися призначенням на посаду гендиректора Вікторії Лісничої, а на посаду заступника директора - Влади Литовченко.

У результаті конфлікту керівництва заповідника і колективу, Ліснича підписала накази про звільнення чотирьох своїх заступників і близько 20 співробітників заповідника. Серед них була і Литовченко.

І після звільнення Литовченко заявила, що за свою посаду вона заплатила міністру культури Михайлу Кулиняку.

"Я можу сказати конкретно, що генеральний директор взяла у мене хабар у розмірі 50 тисяч доларів, за мою посаду. Особисто для міністра!", - заявила Литовченко.

Міністр цей факт заперечив. І запевняв, що не проти перевірки правоохоронними органами. Сама ж Ліснича пообіцяла подати на Литовченко до суду за брехню.

Пізніше Мінкультури звільнило Лісничу з посади. Новим керівником заповідника став Любомир Михайлина. Новопризначений гендиректор заповідника скасував накази про звільнення співробітників заповідника. Пізніше посаду заступника гендиректора заповідника, яку займала Литовченко, скоротили.

Однак врешті колишня "Міс Україна" і модель Влада Литовченко повернулася на роботу у заповідник Прокаєва обіймає посаду радника гендиректора. Чи справді Литовченко давала хабар, достеменно невідомо – правоохоронні органи цим випадком не зацікавились.

Мер Інкермана ледь не втратив око через хабар

Валерій Конопльов

Пізніше, у серпні, на хабарі попався мер кримського міста Інкерман Валерій Конопльов. Правоохоронці нібито знайшли в його авто $ 20 тис. і 100 тис. грн, які він отримав в якості хабара. Міліція стверджує, що чиновник вимагав від голови громадської організації "Захист життя інвалідів" гроші за сприяння отримати позитивне рішення Інкерманської міськради про виділення 0,06 га землі.

На одному з допитів Конопльов схопив кулькову ручку і ткнув собі в око. Довелось викликати "швидку" – медики око йому врятували. Зараз Валерій Конопльов залишається міським головою Інкермана і заперечує всі обвинувачення. На суд він їздить із СІЗО.

"Дорогий" голова Держслужби зайнятості

Голова Держслужби зайнятості Володимир Галицький завершив серію гучних чиновницьких викриттів 2012 року. 26 листопада співробітники СБУ затримали його, а разом з ним і чотирьох чиновників відомства. Чиновника звинуватили у одержанні хабарів у особливо великих розмірах та незаконному збагаченні.

Володимир Галицький

Під час обшуків у декількох банківських скриньках, які належали затриманим, були знайдені валютні цінності на загальну суму $ 7,5 млн, велика кількість золотих годинників і коштовного каміння. Галицького арештували.

Сам Галицький на суді попросив залишити його на волі, пояснивши, що знайдені при обшуку гроші - його особисті, оскільки він "людина не бідна".

Пізніше Генпрокуратура заявила про арешт банківського рахунку Галицького на 1 млн євро в одному з банків Монако. Відомство встановило, що екс-чиновник накопичував на рахунку незаконно отримані в Україні гроші. Вже близько півроку про долю Галицького не з'являлось ніякої інформації. ТСН.ua очікує відповіді на направлений до Герпокуратури запит щодо розслідування справи екс-голови служби Держзайнятості.

Таємничий хабар віце-мера Одеси

У вересні 2011 року міліція затримала віце-мера Одеси Миколу Ільченка, депутата міськради від Партії регіонів Олега Гоцуляка і начальника КП "Узбережжя" Олега Кухтея.

Генпрокуратура повідомила, що порушила справу за фактом отримання хабара посадовцями Одеської міськради, згідно з ознаками ч.3 ст. 368 – "отримання хабара в особливо великих розмірах". А міський голова Одеси Олексій Костусєв тоді заявив, що вважає затримання чиновників "вміло розіграною провокацією".

Микола Ільченко

Депутат міської ради від Партії регіонів Павло Серебреник зізнався, що дійсно давав хабар віце-меру Миколі Ільченку через директора комунального підприємства "Узбережжя" Олега Кухтея. За його словами, фірма "Сервіс зв'язок плюс", інтереси якого він офіційно представляє, мала взяти участь у тендері з надання пляжних послуг. Олег Кухтей нібито вимагав гроші від депутата під час тендеру. Причому сума коливалася від $ 3 тис. до 9,5 тис.

Спочатку Ільченка посадили до Лук'янівського СІЗО в Києві, потім відпустили на підписку про невиїзд. Як пояснив адвокат Ільченка Вадим Динник, його підзахисного звільнили, оскільки "не виявлено предмет хабара - грошей, які йому нібито передавали". Також захисник зазначив, що у Ільченка поганий стан здоров'я.

Мер Немирова попався з 2-мільйонним хабаром

Мер Немирова Вінницької області Віктор Качур у серпні 2010 року попався на хабарі у розмірі 1,85 млн грн.

Мер міста отримав кругленьку суму від директора відкритого акціонерного товариства за вирішення питання про передачу 1,5 га землі в оренду з подальшим її викупом. Чиновник був затриманий прямо в будівлі міськради, де відбувалася передача грошей.

Віктор Качур

Мера Немирова взяли під варту строком на два місяці. Однак він не досидів – суд випустив Качура на підписку про невиїзд. Після чого мер зник. Тож його оголосили спочатку у всеукраїнський, а потім і у міжнародний розшук. Згодом його знайшли співробітники СБУ на Київщині.

Адвокат мера Владилен Мультян заявив, що його клієнт постійно знаходився на стаціонарному лікуванні в мед установах і добровільно здався в руки правоохоронців, зателефонувавши у СБУ.

Врешті мера засудили лише за службову недбалість при проведенні ремонтних робіт у дитсадках Немирова - до 2 років 10 місяців позбавлення волі. В серпні 2011 року Апеляційний суд Вінницької області відстрочив вирок на 2 роки, а пізніше Качур був амністований на підставі закону "Про амністію в 2011 році". Справу за хабарництво закрили "через недостатність доказової бази обвинувачення". Тим часом містом керує сина Віктора Качура Олександр, обраний мером на виборах 30 жовтня 2010 року.

Найвідоміший колядник країни

Найбільш відомим хабарником України однозначно є нині колишній голова Львівського апеляційного адмінсуду Ігор Зварич. У грудні 2008 року під час обшуку у службовому кабінеті Зварича та у нього вдома знайшли кругленьку суму, спаковану просто у мішки.

Ігор Зварич

Загалом під час обшуків за місцем роботи і проживання голови суду і шести його колег-суддів вилучили $ 1 млн і 2 млн грн.

Суддя стверджував, що гроші лишилися від відвідувачів, які засівали в новому приміщенні суду на вулиці Стецька, 13 у Львові. Відтоді до нього і приклеїлося прізвисько "Колядник". Лише за час стеження за ним СБУ Зварич "наколядував" понад 963 тис. грн.

20 вересня 2011 року Оболонський райсуд Києва визнав його винним в отриманні хабара в особливо великих розмірах. Зварича засудили до 10 років позбавлення волі і конфіскації всього майна. Крім того, він позбавлений права обіймати будь-які посади в судах і виконувати організаційно-виконавчі функції в державних установах 3 роки.

Скандальний екс-суддя Ігор Зварич у в'язниці пише книги й не хоче клеїти конверти з іншими ув'язненими. За його словами, він займається тим, що "удосконалюється", бо "юрист зобов'язаний постійно вдосконалюватися". Цікаво, що, за відомостями інших ув'язнених, загальних робіт Зварич не виконує - не клеїть конверти, меблі не робить і не працює на СТО.

Зварич запевняє, що кримінальну справу проти нього "сфабриковано руками репресивних органів", хоча під час слідства він визнав свою провину.

Рекордний хабар броварського чиновника

Того ж грудня 2008 року голова Броварської районної адміністрації Микола Діденко встановив український рекорд із суми отриманого хабара.

Микола Діденко (зліва)

Він разом зі спільниками вимагав $ 42 млн за виділення землі. Діденко встиг отримати 11 млн грн.

За даними міліції, $ 38 млн голова Броварської райадміністрації вимагав за ділянку в 36 га біля Києва. Ще $ 4 млн він вимагав від іноземного інвестора.

Щоб викрити чиновників, міліціонери взяли 11 млн грн з грошей міністерства. Їх принесли начебто як першу партію хабара. На лаві підсудних окрім Діденка опинились начальник управління земресурсів району Михайло Колодій і його заступник Олександр Стецюк. Своєї провини чиновники не визнали. Справу зараз розглядають у Бориспільському міськрайсуді. Суд триває близько двох років і зараз знаходиться на етапі допиту свідків. Прокуратура Київської області, яка представляє сторону обвинувачення, вважає їх провину доведеною, повідомили у прес-службі відомства. Всі троє підсудних на підписці про невиїзд.

ТСН.ua