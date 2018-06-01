МВС назвало ТОП-13 афер України

МВД составило ТОП-13 самых популярных видов мошенничества, которые распространены в Украине.

Как рассказал спикер МВД Сергей Бурлаков, список составлен на основе самых частых обращений украинцев в милицию. В первой десятке – аферы с ксерокопиями паспортов, с помощью которых, по словам милиционеров, мошенники берут крупные кредиты.

Кроме них, в «чертовой дюжине» – махинации с банковскими карточками, интернет-продажами несуществующих товаров и торговля дешевыми путевками на дефицитные направления неизвестными фирмами-однодневками. Также в последнее время стала популярной денежная афера: воры приходят к пенсионерам, представляясь соцработниками, и пугают, что нынешние деньги уже недействительны, поэтому гривни надо менять на новые купюры.

Одно из первых мест в таком рейтинге сейчас занял «телефонный терроризм». «Мошенники, представляясь милиционерами, звонят на мобильный телефон жертве и предлагают перечислить на карту деньги за то, что освободят вашего родственника, якобы сбившего на авто человека. Раньше многие платили, но теперь граждане не только разоблачают таких мошенников, но и помогают милиции их поймать, – рассказал нам Бурлаков. – Знаю, что одной из жертв позвонили аферисты, но бдительная гражданка сразу обратилась за помощью в милицию, и наши сотрудники поймали эту группировку. Телефоны жертв аферисты выбирают из справочников (звонят наугад, одна из таких групп была задержана в Херсонской области), из соцсетей, но есть и такие, которые звонят родителям своих знакомых. Последний вариант используется реже». В прокуратурах добавляют, что за такие аферы массово взялись зэки. «В этом году в луганских колониях изъято около тысячи телефонов, на аферы пожаловались более 50 пострадавших», – заявил прокурор Луганщины Анатолий Мельник.

О таком мошенничестве, как афера с копиями паспорта, в МВД говорят отдельно: «Следует быть осторожными, делая, например, ксерокопии паспорта. Оттуда, где распечатываете, нужно забирать их все, ведь даже на бракованные копии могут взять кредит посторонние».

ОГРАБИЛИ МИЛИЦИЮ. Неофициально в МВД нам рассказали, что от мошенников в Украине не застрахованы даже те, кто с ними борется по долгу службы. «В начале месяца я снял часть зарплаты и почти столько же оставил на карточке, – рассказал нам один из сотрудников центрального аппарата МВД. – Через несколько дней, пытаясь снять оставшуюся сумму, обнаружил, что денег уже нет. То есть на банкомате была так называемая «накладка» с миниатюрной видеокамерой: мошенники считали пин-код, изготовили дубликат карты и сняли деньги». Официально в милицейском ведомстве советуют снимать деньги в банкоматах, размещенных в помещениях банков, и напоминают, что, по правилам Visa и MasterCard, банки обязаны вернуть пострадавшему украденные деньги, если жертва обратилась с заявлением в милицию и предоставила банку подтверждение обращения в органы.

Самые распространенные АФЕРЫ-2013

1. Кредит на утерянный паспорт или оставленные при распечатке ксерокопии документов

2. Телефонный терроризм (звонят ночью, сообщают о попавшем в аварию родственнике и вымогают деньги – от 2 до 10 тысяч грн)

3. Похищение техдокументов на автомобиль

4. Гадание, «снятие порчи»

5. Грабеж со стороны лжесоцработников (меняют гривни на нарисованные деньги)

6. Мошенничество с банковской картой

7. Лжецелительство

8. Предложения купить дешевые продукты (они просрочены)

9. Продажа контрафакта под видом лицензионного товара

10. Продажа дешевых путевок на дефицитные направления (фирмы исчезают через пару дней)

11. Продажа в интернете несуществующего на самом деле товара (как правило, по цене, в два раза ниже средней по рынку)

12. Лжетрудоустройство

13. Лжепродажа квартиры

Cегодня.ua