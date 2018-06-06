Як в Україні пройшла репетиція війни

События со стремительной скоростью начали развиваться в пятницу. На заседании саммита в Вильнюсе Украина, как и предполагалось, не подписала Соглашение об ассоциации с ЕС. Более того: не была подписана даже дорожная карта мер к подписанию такого соглашения, о чем ходили слухи до того.

Хроника событий Понедельник, 2 декабря: Последние новости о мятежном Майдане

После этого в пятницу на Майдане собралось до 50 000 сторонников евроинтеграции. Впрочем, уже тогда часть организаторов митинга из числа гражданских активистов заявила, что это их последний митинг. Лидеры политических партий призвали собраться 1 декабря, но все шло к тому, что это была их последняя акция. Следующая была намечена только на январь. По данным «Вестей», об этом были проинформированы и представители власти.

И тут в ночь с пятницы на субботу «Беркут» (вопреки слухам, это был киевский спецназ, а не подразделения с востока страны) неожиданно разогнал Майдан. Сразу же разошлось видео с кадрами, где видно, как спецназ бьет людей дубинками, руками и ногами. Пострадало около 30 человек. Оппозиция заявляла, что один человек погиб, но эту информацию затем опровергли медики. И хотя сама милиция потом заявила, что их спровоцировали сами протестующие, которые начали бросать в них тяжелыми предметами, проявленная жестокость возмутила людей, наложившись на разочарование из-за срыва соглашения с ЕС. Уже в субботу люди вышли на Михайловскую площадь (в Свято-Михайловском соборе укрылась часть протестующих после разгона Майдана) — и начался стихийный митинг. Людей призывали выйти на марш протеста в воскресенье.

При этом, что характерно, высшее руководство страны осудило разгон Майдана. С соответствующим заявлением выступил президент Виктор Янукович в субботу вечером. В воскресенье принес публичные извинения министр внутренних дел Виталий Захарченко. Генпрокуратура заявила, что милиция разогнала Майдан незаконно. Были возбуждены уголовные дела по факту превышения полномочий. Впрочем, все это не остановило начало акции протеста в воскресенье. Однако ее ход заставил страну содрогнуться...

ОТ ПРАЗДНИКА К ШТУРМУ

Вчерашний митинг в центре Киева, который собрал, по разным оценкам, сотни тысяч людей, начался за здравие, а перерос в драки и погромы.

В 11 дня улыбчивые люди с флагами Украины и ЕС начали собираться в парке Шевченко. Они размахивали ленточками, звонили друг другу по телефону: «А я на митинге», искали в толпе знакомых, покупали кофе в кофемашинах. Кто обсуждал Вильнюсский саммит, кто — новые фильмы и запись на маникюр. Кстати, киевская элита, опасаясь за сохранность своих машин, добиралась на митинг на метро — в подземке встречались дамы в соболиных шубах и молодые люди с IPhone 5S.

Вече должно было двинуться колоннами с ул. Владимирской в сторону Бессарабской площади. Изначально четкого плана действий, по словам ударовца Павла Розенко, у оппозиции не было — в идеале хотели заполнить демонстрантами Майдан, но там устанавливали елку, а на Михайловской и Европейской площадях для собравшихся было бы мало места. В 12:00 недалеко от главного корпуса КНУ им. Т. Шевченко появились оппозиционеры — Арсений Яценюк, Виталий Кличко с супругой Натальей, Олег Тягнибок и Александр Турчинов. Видели и Екатерину Ющенко с дочками, но без мужа.

Многотысячная толпа с ленточками и табличками с названиями городов двинулась к Майдану (несмотря на судебный запрет проводить здесь акции протеста) и Европейской площади.

Яценюк заявил, что будут стоять до отставки президента и правительства. Если днем сцены не было и все выступали буквально «из народа», то к вечеру на Майдане (со стороны Главпочтамта) стали монтировать большую сцену. Лидеры оппозиции также сообщили, что планируют разбить на Майдане палаточный городок.

«Я приехал из Конотопа сегодня. Буду здесь столько, сколько нужно. Увидел по телевизору, что происходило на Майдане ночью с пятницы на субботу, и понял, что пора ехать спасать страну. Но ввязываться в драки и провокации я не собираюсь. Считаю, что все вопросы надо решать мирным путем», — рассказал нам один из митингующих, 57-летний Юрий Закружевский. И таких, мирно настроенных, днем на Майдане было большинство. Но, увы, не все.

Баррикады в мэрии

В 13:00 часть митингующих начала штурм КГГА. При этом люди выбили окна в здании. Отряд захватчиков возглавляет журналист Татьяна Черновол. Позже команды штурмующим начали отдавать свободовцы Игорь Мирошниченко и Юрий Левченко. Отряд в масках и с молотками в руках прорвался через окна на первом этаже и парадный вход. После стычки с беркутовцами протестующие полностью заняли первые два этажа горадминистрации и организовали в здании пункт помощи демонстрантам. Буквально сразу же с Майдана сюда стали сходиться люди.



Фото: Reuters

«Я никогда не был в Киевсовете. Мне тут все хочется посмотреть, да и в туалет можно сходить бесплатно», — сказал нам любопытный киевлянин Александр Корчук. Пока народ радовался появившемуся пункту обогрева (плюс волонтеры стали раздавать здесь чай и еду. — Ред.), свободовцы укрепляли территорию: выносили столы и стулья из Колонного зала КГГА и баррикадировали ими все входы. Тем временем на внутреннем дворе администрации собралось около ста милиционеров, но в захваченное здание больше не врывались. Горадминистрацию официально объявили штабом митингующих. К вечеру демонстранты призвали общественность сносить в КГГА провиант, воду и лекарства для тех, кто пострадал от дубинок беркутовцев.



Фото: В. Бородин, "Вести"

Штурм АП: побоище в центре Киева

В 14:00 намного более серьезная ситуация начала разворачиваться вокруг здания Администрации президента. Несколько тысяч людей заняли подходы к АП, охраняемые рядами «Беркута». Посреди толпы то стоял, то медленно двигался по направлению к «Беркуту» трактор с танцующими на крыше людьми в противогазах. Сначала все больше напоминало фарс, чем революцию, но уже минут через пять в «Беркут» полетели камни, куски брусчатки, которые парни в масках срывали прямо на месте, файеры и шумовые шашки, а чуть позже — и бутылки с зажигательной смесью. Молодчики били спецназ тросами и палками. «Беркут» некоторое время относительно пассивно принимал на себя удары (видимо, боялся, чтобы вновь не обвинили в агрессии против людей), но вскоре пустил слезоточивый газ. Его было так много, что все вокруг кашляли, а глаза буквально разъедало. В моменты газовых атак толпа приседала — считается, что так лучше дышится.

В какой-то момент на тракторе возникли Петр Порошенко и Александра Кужель. «Не ведитесь на провокации. Не трогайте «Беркут», — пытались говорить они в мегафон, но они уже потеряли контроль над ситуацией — митингующие стащили их с трактора и пытались избить. После этого помятый Порошенко снова появился на крыше трактора, а вот Кужель уже не было видно.

После выступления политиков толпа экстремистов как будто ошалела. В спецназ летели кирпичи, файеры и сорванные с беркутовцев каски. Начались потасовки — митингующие пытались прорвать оборону «Беркута», а трактор пытался прорвать заслон. Мужчины пытались вывести из толпы девушек, выталкивая их в спину с криками: «Сейчас здесь начнется месиво, вам тут не место!» А еще через 10 минут огромная толпа людей побежала прочь от АП с воплями: «Спасаемся! «Беркут!» И действительно — за ними, размахивая дубинками, гнались перешедшие в атаку бойцы спецподразделения, отвешивая удары направо и налево. Те, кто стоял на парапетах возле соседнего с АП здания, за выломанными митингующими железными воротами, спрыгивали и бросались закрывать ворота. Люди прыгали с трехметрового забора, парни на руках снимали оттуда незнакомых девушек. Когда погоня «Беркута» закончилась, по направлению к АП проехали четыре машины скорых, а вдоль толпы пронесли человека на носилках.



Фото: С. Харченко, "Вести"

Только в пять вечера в толпе появился Виталий Кличко, который в мегафон призвал всех оставить здание АП и идти на Майдан: «Это была провокация. Не ведитесь на нее. Идите на мирный митинг на Майдан», — прокричал он, идя посреди толпы — и большинство людей пошло за ним. Любопытно, что Петр Порошенко заявил, что оппозиция сама попросила милицию применить спецсредства...

По данным милиции, нападавшими командовал Дмитрий Корчинский, который нередко привлекается заинтересованными силами к подобного рода провокациям. По данным же политолога Владимира Корнилова, костяк штурмовиков составлял ряд радикальных националистических организаций, участвующих в акциях протеста.

В итоге, по официальным данным, среди беркутовцев и митингующих — более 100 пострадавших. Из них — 10 журналистов.

Чуть позже протестующие хотели составить автоколонну для похода к резиденции президента в Межигорье, но акция сорвалась: подступы к объекту были перекрыты «Беркутом» — и ехать туда никто не решился.



Фото: В. Бородин, "Вести"

В здании Дома профсоюзов теперь штаб оппозиции

В здании Дома профсоюзов (ул. Крещатик, 16) располагается официальный штаб митингующей оппозиции. Известно, что помещение с самым большим в Киеве мультимедийным экраном брали силой, но лидер ВО «Свобода» Олег Тягнибок во время пресс-конференции в том же Доме профсоюзов поблагодарил «людей, которые согласились передать им здание».

Последним трофеем митингующих должен был стать Украинский дом. Около 17:00 люди стали прорываться сюда со стороны служебного входа. Во дворе были припаркованы четыре милицейских автобуса, а их пассажиры находились внутри Укрдома. Порядка 500 человек предложили силовикам пойти на мировую. Правоохранители в ответ попросили отсрочку — то ли, чтобы вещи собрать, то ли, чтобы мобилизоваться и дальше держать оборону Украинского дома.

После всех событий в люкс-магазинах перестраховались: вечером в Пассаже, опасаясь мародерства, убрали все вещи из витрин дорогих бутиков. Например, витрина Louis Vuitton к семи вечера была полностью пустой.

Регионы готовят заявления

Юго-восточные регионы получили указание созвать сессии гор- и облсоветов. Вечером в списке числились Луганск, Донецк, Харьков, Одесса, Кировоград, Днепропетровск. Все местные советы проведут сессии с одним пунктом в повестке дня — «Об обращении к Президенту Украины, политическим партиям и народу относительно недопущения разрушения конституционного строя Украины». Это обращение может стать поводом для президента ввести чрезвычайное положение (о такой вероятности в разгар штурма здания АП сообщил ряд СМИ).

Напомним: ЧП в Украине или в отдельных ее областях вводится указом президента, который подлежит утверждению ВР в течение двух дней с момента обращения. Сегодня же спикер Рады Владимир Рыбак приглашает политиков на круглый стол при участии представителей власти и оппозиции для обсуждения ситуации в стране. Оппозиция же призывает продолжать акции протеста.

Вести, Тамара Балаева, Ольга Омельянчук, Екатерина Стулень, Ирина Касьянова, Елена Лысенко