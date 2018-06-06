Як захистити свої права у супермаркеті

Супермаркеты для современного горожанина — главный источник продуктов и... конфликтов. «Вести» выбрали самые распространенные проблемные ситуации, в которые попадает покупатель, и спросили у экспертов, как следует поступать?

«Несмотря на то, что конфликтных ситуаций — множество, практически все они подпадают под действие Закона Украины «О защите прав потребителей» и главы 54 Гражданского Кодекса Украины, — говорит Татьяна Головата, юрист юркомпании «Центр конфликтологии и права». — Практически всегда начинать доказывать свою правоту необходимо с заявления на имя руководителя магазина. Заявление важно зарегистрировать как входящее — в этом случае на него обязаны ответить в письменном виде. Дальнейшие действия зависят от конкретной ситуации, но, как показывает моя практика, в большинстве случаев магазин идет навстречу клиентам».

Как пояснила нам первый вице-президент Всеукраинской федерации потребителей «Пульс» Ирина Назаревич, существующее законодательство очень строго наказывает супермаркеты за несоблюдение прав потребителей. Но для того, чтобы бороться за свои права, их нужно знать, подчеркнул в беседе с «Вестями» глава Госинспекции по защите прав потребителей Сергей Орехов.