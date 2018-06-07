На Майдані з’явився озброєний спецназ

Во время юбилейного, 10-го Народного вече на Майдане засветились "люди в черном". Они не похожи на пестрые отряды самообороны, что блуждают в ярких кедах по Майдану.

Да и на казаков тоже не похожи. На этих ребятах черная форма спецназа. Плюс бойцы вооружены и не скрывают этого. В специальном кармане бронежилета одного из бойцов журналисты заметили рукоять пистолета.

- Это травматический или боевой? - интересуемся у мужчины в маске.

Тот молчит. Невозмутим. Что за форма? Чей отряд? Ответов не последовало. Решили разобраться. Поймали в Доме профсоюзов заместителя коменданта Майдана Анатолия Медведя. Показали фотографию бойцов.

- А, ну это же наш отряд финансовой безопасности, - сразу смекнул Медведь.

- Они охраняют сейфы Майдана?

- Не совсем, - улыбается Анатолий.

- На финансовых аналитиков тоже мало смахивают…

- Этот спецотряд был создан недавно, после того как участились случаи подкупа активистов. Допустим, подходит провокатор к нашему активисту. Говорит: выступи на ТВ, расскажи гадости про Майдан. Или сними такое-то видео в Доме проф­союзов.

Один раз мы поймали такого провокатора, оказалось, что он отлично владеет ножом. Пострадали бойцы из отряда самообороны. После этого случая и был создан своего рода спецназ. Они отслеживают подозрительных лиц и пресекают попытки подкупа.

- Ну, допустим. При желании Майдан может наплодить хоть сотню разных "спецподразделений". Настораживает то, что эти люди носят оружие. Напоказ. Демонстративно. Так оно боевое?

- Честно говоря, не знаю, скорее травматическое, - рассуждает Медведь. - Если у человека есть право на ношение оружия, почему он не может его взять?

- Наверное, потому что это мирный митинг.

- Но мы должны охранять свой мирный протест.

Далее началась софистика. Суть в том, что Майдан перестал стесняться. Отбросил вуаль. И признал: мы вооружены. Что же касается легальности оружия, то тут вопрос спорный.

- Право на ношение травматического оружия имеют сотрудники МВД, прокуратуры, судьи и члены их семей, сотрудники охранных фирм, а также журналисты, - говорит президент спортивно-стрелкового клуба "Практика" юрист Владислав Збаранский. - Однако это право не дается пожизненно. Как только человек увольняется, например, из прокуратуры, его разрешение аннулируется.

Получается, на баррикадах стоят действующие прокуроры и их семьи? Или, может быть, журналисты? Вряд ли. Ну разве что "черную форму спецназа" надели работники ЧОПов?

С другой стороны: а чего стесняться? Даже если это боевое оружие (хотя его имеют право носить только люди в погонах и лишь во время дежурства, по окончании которого стволы сдают под роспись), кто проверит? Милицию на Майдан не пускают. Остается надеяться, что коменданты Майдана все-таки смогут контролировать свой "спецназ". И что Майдан по-прежнему будет иметь право называть себя "мирным".