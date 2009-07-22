Пенсійний фонд України розраховує на гроші Чорноморського флоту
В умовах кризи важлива кожна копійка
Голова Пенсійного фонду України Олексій ЗАРУДНИЙ сподівається, що проблему боргу Будівельного управління Чорноморського флоту Росії перед ПФУ буде розв’язано.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в інтерв`ю журналістам в Севастополі.
О.ЗАРУДНИЙ зазначив, що «і з боку ПФУ, і з боку уряду України вживаються відповідні заходи, зокрема було звернення і до уряду Російської Федерації, з тим, щоб якось зрушити з місця проблему погашення цього боргу».
Голова ПФУ висловив надію, «що рано чи пізно цю проблему буде розв’язано, тому що на сьогоднішній день, в сьогоднішніх умовах для нас важлива кожна копійка, що наповнює бюджет Пенсійного фонду».
За словами О.ЗАРУДНОГО, «та сума недоїмки, яка у нас є за підприємствами-боржниками, не є критичною для фінансового стану ПФУ. Ми в місяць виплачуємо близько 13,6 мільярдів гривень, а недоїмка в цілому по Україні становить близько 2,6 мільярдів гривень. Проте, наголошую, це, безумовно, дуже важлива проблема, і щодо Чорноморського флоту, і щодо решти підприємств. Оскільки це і наповнення Пенсійного фонду, і, особливо хочу звернути увагу, що це пенсійні права наших працівників».
Голова ПФУ також зазначив, що, незважаючи на всі труднощі, свої зобов`язання перед пенсіонерами фонд виконує. «Цього року у нас немає жодного зриву з виплати пенсії, пенсії виплачуються день в день, згідно з встановленими графікам», - сказав він.
О.ЗАРУДНИЙ додав, що на сьогодні практично завершено фінансування пенсій за липень, а «з наступного тижня почнеться підготовка виплатних документів на серпневі пенсії, і, згідно з графіком, з 2-го числа ми починаємо фінансування пенсій серпня, і з 4-го числа починаємо виплату». Отже «пенсіонери одержуватимуть пенсії, незважаючи на всі ті труднощі, зокрема, й через борги, які у нас існують», - сказав голова ПФУ.
Як повідомляв УНІАН, Будівельне управління Чорноморського флоту РФ залишається головним боржником перед Пенсійним фондом України, сума боргу вже наблизилася до 10 млн. грн., що перевищує 60% загальноміського боргу перед ПФУ. Заступник начальника Головного управління Пенсійного фонду України в місті Севастополі Юрій КУЛЬКОВ 17 липня на засіданні антикризової робочої групи в міській держадміністрації заявив, що фінансово-економічна ситуація в БУ ЧФ РФ «дуже важка, в Будуправлінні немає коштів навіть на вихідну допомогу». Водночас, за його словами, керівництво БУ ЧФ не втрачає надію на фінансову підтримку з Москви.
Ю.КУЛЬКОВ також повідомив, що сума боргу решти 76 підприємств міста – боржників ПФУ перевищує 3 млн. грн.