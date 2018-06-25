Інавгурація Януковича: перед новим президентом закрилися двері до парламенту (фоторепортаж)

На інавгурацію новообраного президента Віктора Януковича фракція БЮТ цілком очікувано не з’явилася. Не було у сесійній залі ВР ані головного конкурента Януковича на виборах – чинного (поки що?) прем’єра Юліі Тимошенко, ані її довіреної особи – першого президента України Леоніда Кравчука.

Не прийшов на церемонію і Віктор Ющенко. Він заявив, що з Януковичем зустрінеться після інавгурації, щоб мати змогу зробити "формальні процедури, які роблять люди, які відходять з посади". На думку Ющенка, саме ця зустріч і має стати "демонстрацією того, що країна отримала нового президента". У залі ВР був присутній лише Леонід Кучма.

Неочікувана подія, що цілком тягне на прикмету, сталася, коли Віктор Федорович йшов ганком Верховної Ради. Буквально перед його обличчям самі собою почали закриватися вхідні двері парламенту... Ситуацію врятували двоє вояків з почесної варти – юнаки кинулися вперед та відштовхнули двері до стін. Відео тут

Далі справа пішла по накатаній. Голова Конституційного суду Андрій Стрижак засвідчив відсутність обставин, що унеможливлювали би складення Януковичем президентської присяги.

Присягу Віктор Федорович, як і його попередник, складав, поклавши руку на Пересопницьке Євангеліє, а лікоть – на Конституцію України.

Посвідчення президента, яке вручив голова Центрвиборчкому Володимир Шаповал, Янукович, продемонструвавши залі, поклав до кишені.

Під час інавгураційної промови Янукович пообіцяв:

а) скоротити видатки на утримання секретаріату глави держави та бюрократичної системи;

б) виконати усі обіцянки, які давав під час виборчої кампанії;

в) виплатити усі заборгованості із зарплат і пенсій, «чого так і не зробив діючий уряд» (за рахунок пункту першого);

г) одним із перших підписати указ про виконання пункту першого...

Першими були підписані такі укази: про створення адміністрації президента (замість ющенківського секретаріату) та призначення її головою Сергія Льовочкіна. Про призначення Ганни Герман та Ірини Акімової заступницями Льовочкіна. Про призначення нового керівника ДУСі. Та про призначення двох керівників головних управлінь: документального забезпечення та з питань регіональної та кадрової політики...

Під час зустрічі з високим представником ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кетрін Ештон Янукович заявив, що «вже скоротив видатки на утримання адміністрації президента на 20%» і буде надалі скорочувати видатки «на бюрократію, і ці гроші віддавати бідним»...

Зустріч Віктора Ющенка з Віктором Януковичем, за даними прес-секретаря екс-президента Ірини Ванникової, була дуже короткою. Головне, що сказав Ющенко Януковичу: «Віктор Федорович, Україна – понад усе».

Фото Анастасії Сироткиної, Володимира Гонтара / УНІАН