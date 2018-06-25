Інавгурація Януковича: перед новим Президентом закрилися двері до Верховної Ради (фото, відео)

На інавгурацію новообраного Президента Віктора Януковича фракція БЮТ цілком очікувано не з’явилася. Не було у сесійній залі ВР ані головного конкурента Януковича на виборах – чинного (поки що?) прем’єра Юліі Тимошенко, ані її довіреної особи – першого президента України Леоніда Кравчука. Не прийшов на церемонію і Віктор Ющенко, заявивши, що вони з Януковичем мають зустрітися після інавгурації, щоб Ющенко мав змогу зробити "формальні процедури, які роблять люди, які відходять з посади". На думку тепер вже екс-голови держави, саме ця зустріч і має стати “демонстрацією того, що країна отримала нового президента”. У залі ВР був присутній лише Леонід Кучма.

Це перша в історії України відмова екс-президентів засвідчити передачу влади черговому наступнику, яку за бажання можна трактувати як недобрий знак початку нового правління.

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Втім неочікувана подія, що цілком тягне на прикмету, сталася ще до того, як Янукович мав змогу побачити відсутність своїх попередників у залі ВР, де йому належало приносити президентську присягу. Коли Віктор Федорович йшов ганком Верховної Ради, буквально перед його обличчям самі собою почали закриватися вхідні двері парламенту... Ситуацію врятували двоє вояків з почесної варти – злісно порушуючи протокол юнаки кинулися вперед та відштовхнули двері до стін.

Далі справа пішла по накатаній. Голова КС Андрій Стрижак заявив, що новообраний Президент виконав усі конституційні вимоги щодо несумісності з перебуванням на цій високій посаді. Та засвідчив відсутність інших обставин, що унеможливлювали би складення президентської присяги Віктором Януковичем.

Присягу Віктор Федорович, як і його попередник на цій посаді, складав, поклавши руку на Пересопницьке Євангеліє, а лікоть – на Конституцію України. Посвідчення президента, яке йому вручив голова ЦВК Володимир Шаповал, Віктор Федорович, продемонструвавши залі, поклав до нагрудної кишені.

Під час своєї інавгураційної промови Віктор Янукович пообіцяв:

1. скоротити видатки на утримання Секретаріату глави держави та бюрократичної системи;

2. виконати усі свої обіцянки, які він давав під час виборчої кампанії;

3. виплатити усі заборгованості із зарплат і пенсій, «чого так і не зробив діючий уряд» (за рахунок пункту першого);

4. одним із перших підписати указ про виконання пункту першого...

Втім, першими були підписані такі укази нового голови держави: про створення Адміністрації Президента (очевидно, замість ющенківського Секретаріату) та призначення її головою Сергія Льовочкіна. Саме йому новий президент велів у тижневий термін надати пропозиції щодо зменшення на 20% граничної чисельності працівників свого Секретаріату. Про призначення Ганни Герман та Ірини Акімової заступницями Льовочкіна. Про призначення нового керівника ДУСі. Та про призначення двох керівників головних управлінь: документального забезпечення та з питань регіональної та кадрової політики... За даними офіційного сайту Президента, станом на 13 годину 25 лютого, інших документів новопризначений голова держави не підписував.

Зустріч екс-президента Віктора Ющенка у робочому кабінеті з чинним колегою Віктором Януковичем, за даними прес-секретаря Ющенка Ірини Ванникової, була дуже короткою. Головне, що сказав Ющенко Януковичу: «Віктор Федорович, Україна – понад усе».

Ганна Ткаченко

Фото Анастасії Сироткиної, Володимира Гонтара / УНІАН