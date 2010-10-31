Порядок у день голосування в Криму забезпечують 5,4 тисячі міліціонерів
10:15, 31 жовтня 2010Крым
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Вранці грубих порушень не було
В охороні громадського порядку в Криму в день виборів беруть участь 5438 міліціонерів і курсантів юридичних вишів, повідомила прес-служба кримського управління МВС.
«У забезпеченні охорони громадського порядку задіяні 4230 співробітників міліції, 820 військовослужбовців Внутрішніх військ і 388 курсантів Кримського юридичного інституту і Євпаторійського училища професійної підготовки працівників міліції», - йдеться у прес-релізі.
Вранці не було зареєстровано масових і грубих порушень виборчого процесу.
У Криму працюють всі 1228 виборчих дільниць.
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