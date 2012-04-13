Севастопольський радіоаматор організував два сеанси зв'язку з МКС

08:44, 13 квітня 2012
Крым
0 0

Земляк у космосі

Севастопольці двічі виходили на зв'язок із земляком Антоном Шкаплеровим, який перебуває в космосі, командиром корабля «Союз ТМА-22» на Міжнародній космічній станції.

Заходи були пройшли 12 квітня, в день працівників ракетно-комічної галузі України, Всесвітній день авіації і космонавтики і в день 51-ї річниці від дня польоту першої людини в космос.

Перший сеанс зв'язку відбувся під час проведення загальноміського мітингу в Гагарінському районі біля пам'ятного знаку «Людина в космосі», під час виступу льотчика-космонавта СРСР, Героя Радянського Союзу Олександра Волкова, який прибув на торжества до Севастополя.

Шкаплеров, зателефонувавши з орбіти Волкову, привітав через гучномовний зв'язок зі святом усіх севастопольців.

Другий, півгодинний сеанс, був організований в 30-й школі Балаклави, в якій навчався перший севастопольський космонавт. Сеанс радіо- і телевізійного зв'язку організував київський радіоаматор Андрій Бегунов, який приїхав спеціально для цього до Севастополя.

Під час обох сеансів на заходах був присутній батько космонавта Микола Шкаплеров.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter