Їхали в лікарню – опинилися на тому світі

Страшна аварія сталася у понеділок вранці на півночі Криму. Водій вантажного мікроавтобуса з причепом влетів у маршрутку – загинули шість жінок. «Мерседес» повертався з ралі на заході півострова до Києва. «Газель» везла майже півтора десятки людей із Армянська на обстеження в республіканську лікарню.

«Удар прийшовся на бік маршрутки, після чого вона кілька разів перекинулася. Кілька людей вилетіли з салону», – кажуть бійці МНС.

Жителі північного Криму частенько наймають маршрутне таксі, щоб добратися до кваліфікованих лікарів до Сімферополя. Зазвичай «машинки» бігають у понеділок, середу і п'ятницю.

Аварія сталася близько 6.30 на перехресті двох доріг.

«Він збоку їхав, я – по головній дорозі. Там є знак, він мав мене пропустити!» – каже водій маршрутки Василь Яцута.

Киянин, який керував «Мерседесом», запевняє: він гальмував. Як відбулася аварія – не пам'ятає.

«Я не пам'ятаю. Навіть не пам'ятаю, як із машини вискочив: через лобове чи вийшов», – сказав Ігор Ореховський.

Не пам'ятає подробиць аварії і пасажир вантажного буса. Каже: спав.

Чотири жінки померли на місці аварії, п'ята померла в машині «швидкої допомоги». Ще одна – в лікарні в Красноперекопську.

Там зараз знаходяться вісім постраждалих у страшному ДТП: четверо жінок і стільки ж чоловіків.

«Я віз своячку на консультацію до професора в Сімферополь. Задрімав, прокинувся – мене за ноги тягнуть», – розповідає пасажир «Газелі» Василь Дмітрієв.

За інформацією медиків, один із поранених знаходиться в реанімації з черепномозковою травмою, забоями серця і легенів. Інші – в палаті інтенсивної терапії і у відділенні травматології.

«Стан – важкий і середньої тяжкості. Черепномозкові травми відносяться до розряду важких, є відкрита травма. Люди потребують особливого догляду», – відзначає головлікар лікарні Ігор Кульбачний.

Із Сімферополя викликали нейрохірурга і реаніматолога. У медустанову також примчалися представники санавіації. Про всяк випадок.

Обставини аварії з'ясовують правоохоронці.

Слідче управління кримського міліційного главку вже порушило кримінальну справу за частиною 3 статті 286 КК (порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело загибелі декількох чоловік). Її санкція – від семи до дванадцяти років в'язниці.

Нинішнє ДТП – найбільше від початку року в Криму.

Віра Стриж, Крим