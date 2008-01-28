У Криму рятувальники всю ніч витягали зі сніжного полону автомобілі

Бійці МНС всю ніч рятували атвомобілі, які застрягли в снігу.

Як повідомляє прес-служба Головного управління МНС України в Криму, напередодні в МНС поступило повідомлення про те, що група автомобілістів - 11 «позашляховиків» і 2 квадрацикла - заблукали в районі с. Іванівка, гори Калан-баїр. Для проведення рятувальних робіт був створений оперативний штаб ГУ МНС України в АР Крим.

Вночі на допомогу автомобілістам виїхало відділення контрольно-рятувальної служби Криму. П`ятеро рятувальників на 3-х автомобілях добиралися до місця події майже три години. «Останні півкілометра рятувальники долали півтори години. Автомобілі рухалися по 10 метрів, а потім їх доводилося штовхати і навіть витягати за допомогою «лебідки». Місцями товщина сніжного покриву досягала 70 см», - повідомили в МНС.

Прибувши на місце, рятувальники виявили автомобіль «Ниву». «П`ятеро чоловік призналися, що змусила їх їхати в таку погоду ділова причина. Рятувальники допомогли вибратися автомобілю з сніжної пастки і вивели його на дорогу», - повідомили у МНС.

Слідом за «Нивою» рятувальники звільнили з сніжного «полону» машину «УАЗ», яка заблукала. Рятувальні роботи продовжувалися до 4 годин ранку.

Як стало відомо, 9 джипів, що заблукали, і два квадрацикла самостійно вибралися на трасу Алушта-Судак. Люди вийшла на зв`язок і повідомили, що виїхала через село Генеральське до шосе.