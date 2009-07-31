Андрухович увійшов до рейтингу найвпливовіших людей регіонів

Тижневик “Коментарі” визначив найвпливовіших людей в областях України. Згідно з рейтингом, у 14 областях списки найвпливовіших очолили політики та бізнесмени національного рівня.

Практично в усіх областях у других чи третіх десятках опинилися церковні ієрархи. За винятком кількох регіонів до першої десятки, не кажучи вже про п’ятірку, не потрапили керівники силових відомств.

Що ж до авторитетності українських інтелектуалів, діячів освіти, науки та мистецтва, то до рейтингів потрапили переважно ті з них, хто поєднує свою наукову чи мистецьку активність з адміністративними функціями, політикою чи бізнесом. Серед таких можна назвати ректора Тернопільського національного економічного університету Сергія Юрія (4-е місце), ректора Харківської національної юридичної академії Василя Тація (10-е місце), ректора Київського національного університету культури і мистецтв Михайла Поплавського (34), художнього керівника Театру ім. Лесі Українки та депутата Київради Михайла Рєзніковича (33) та ін. Власне, вільних художників чи інтелектуалів серед майже семисот найвпливовіших людей в Україні лише двоє – івано-франківець Юрій Андрухович (20-е місце) та «одесит» Михайло Жванецький (18 місце).