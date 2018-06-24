Ющенко з дружиною подивилися еротичне кіно

“Це фільм про те, як роман переходить у поему”, – сказав Ющенко. “У вас таке бувало в житті?” – “Бувало…” Катерина Ющенко пильно подивилася на чоловіка. Віктор Андрійович не розгубився...

39-ий кінофестиваль «Молодість» розпочався з двогодинного запізнення головної учасниці церемонії відкриття – всесвітньовідомої французької акторки Катрін Деньов. Проте озброївшись терпінням, чекали всі. Ось що значить зірка... Чекав також і почесний президент фестивалю, Президент України Віктор Ющенко та вся його челядь. Тут були і перша леді, і глава Секретаріату Віра Ульянченко з чоловіком...

Катрін Деньов запізнилася не через якісь зіркові примхи, а через погодні умови (літак затримався).

Нарешті прибула, уся гарна й свіжа, вік не позначився на її жодній видимій ділянці тіла. Пронеслася, наче блискавка по червоному килимку, не мовивши й слова.

Цього року все відбувалося в кінотеатрі «Київ». Було тісно й душно. Арт-директор «Молодості» Андрій Халпахчі всі незручності списує на кризу, мовляв, мусимо економити. Навіть коли фестиваль розпочався, арт-диреткор не знає, що буде на ньому нового, каже, що головне – аби хоч підтримати старе.

...Поки всі чекали на французьку легенду, червоним килимком прошпацірували інші відомі й невідомі гості: українські актриси-сестри Сумські (Ольга була з чоловіком Віталієм Борисюком). Український актор із російських серіалів Володимир Горянський... Французький актор Грегуар Колен. Він приїхав особисто представити свою короткометражку «Фокс Бей», а також зустрітися зі своєю знайомою Ольгою Куриленко – подружкою Джеймса Бонда. (Так її охрестили після того, як вона знялася в черговій «Бондіані»). Її запросили урочисто відкрити «Молодість».

Голова журі, французький актор і режисер Тоні Гатліф приїхав до Києва «подивитися країну, яку він ще не знає». Він узагалі дуже любить подорожувати, бо його мама циганка, і тому його більшість фільмів про циган.

До речі, якщо ти не вважаєшся зіркою, тобі зась ступати на так звану червону доріжку. Принаймні так вважають організатори «Молодості». Така собі Ольга Веснянка, відповідальна за організацію інтерв’ю, весь час вигукувала до преси, застерігаючи від ступання на червоний килимок, бо по ньому йтимуть «гості».

– А що, літати через нього? – поцікавилася я.

– Вас це не стосується, я кажу це журналістам.

– Я теж журналіст.

– Тоді літайте! – зухвало відповіла вона.

Президента з його оточенням відвели в спеціальну залу, туди запросили й Катрін Деньов та дівчину Бонда – Ольгу Куриленко. Дарма що Ольга не знялася в жодній українській стрічці, Президент назвав її «українською зіркою»… Водночас українські актори, котрі б мали право вважатися справжніми вітчизняними зірками, скромно стояли під дверима, до Президента їх не запросили.

– Двогодинне чекання на Катрін Деньов, вас, напевне, добряче втомило? – запитала я в Ольги Сумської.

– Та чому? Усі чекають... Ми, власне, не гірші... Аби подивитися на богиню французького кіно, можна й почекати. По-іншому й не скажеш. Зайшла, крилами магії обдала.

– Що ви відчуваєте, коли йдете червоною доріжкою?

– Це особливе відчуття...

Ще я поцікавилася, чим вона пояснює феномен Куриленко.

– Вона зайшла через Париж, тобто через світове кіно, – сказала Сумська. – Тому є ажіотаж, попит. Та від цього ніхто не застрахований. Будь-який український актор завтра може знятися в Європі, і буде те саме. У нас ніколи не було пророка у своїй вітчизні. Так, хочеться, аби тебе більше цінували, але чомусь так не складається. Наші зірки могли б теж більше зніматися й ходити по оксамитових доріжках, бо це таке особливе відчуття.

На відміну від Сумської для Ольги Куриленко йти червоною доріжкою нічого не означає, вона просто йде.

– Це просто робота, – каже вона.

Ольга зараз живе в Лондоні, досі жила у Франції, де далі житиме – невідомо, але точно не в Україні. Каже, що й не думає про таке, бо не може уявити собі, що тут робитиме.

Зазвичай Халпахчі сам любить красуватися на сцені, відкриваючи й закриваючи фестиваль. Та цього року взяв собі в компанію Куриленко, мабуть, аби скрасила собою урочистий момент. Він говорив українською, Куриленко – англійською.

– Хочу представити свою партнерку – зірку, якою ми пишаємося, яка є гідним представником України у світі – Ольгу Куриленко.

Цікаво, з якого боку Ольга представляє Україну у світі? З того, що тут народилася?

Говорив переважно сам Халпахчі.

– За багаторічною традицією наш кінофестиваль відкриває почесний президент кінофестивалю «Молодість» – Президент України Віктор Ющенко.

Віктор Андрійович підійшов до Халпахчі та вдячно поплескав його по плечу:

– Коли в Києві осінь, ми приходимо до кінозали, сказати, можливо, найсокровенніші свої відчуття – ми любимо кіно, – закрутив Президент. – Ми любимо кіно, бо це – акт великого дозвілля, ми любимо кіно за те, що воно загальнолюдське і виховує загальнолюдські цінності. Після фільму ти відчуваєш, що отримуєш щось сокровенне, щось цінне, приватне, адресоване лише тобі. Ми любимо його за те, що, виходячи з кінозали після перегляду, обов’язково виходимо іншими: кращими, досконалішими, мудрішими. Це робить кіно. Найбільше бажання виникає після того, як ти побачив фільм, зроблений великим режисером, актором, – це бажання аплодувати за те, що ти побачив кіно. Але, на мій погляд, найбільш сокровенна мить – коли ти є свідком того, що декілька сотень, можливо, тисяч людей знаходячись у кінозалі, творять тишу, коли ти чуєш, як навіть б’ється твоє серце. У цей час твориться найунікальніша місія кіно – ми задумуємося над тими процесами, свідками яких ми є. Я всіх вітаю з цим святом кіно.

Вітаю королеву світового кіно Катрін Деньов. Ми раді бачити вас на нашому фестивалі. Також хочу привітати Ольгу Куриленко – нашу зірку, українську зірку, але світового кіно.

Користуючи моментом, Віктор Андрійович нагородив Халпахчі орденом “За заслуги”. Той був надзвичайно розчулений, щоправда сльози не текли, лише піт виступив на чолі.

Халпахчі дозволив собі лише «одне прохання до Президента України»:

– Щоб принаймні ще п’ять років ви лишалися з нами, як почесний президент кінофестивалю «Молодість».

Потім почесний президент нагородив «почесним Скіфським оленем» за внесок у світове кіномистецтво Катрін Деньов.

– Я дуже зворушена отримати цей приз, мені дуже приємно бути вдруге в Києві… Добре мати такого Президента, який так опікується кіно, – сказала серйозно чи пожартувала акторка.

Фільмом відкриття стала стрічка непересічного голландського режисера Яна Кунена «Коко Шанель та Ігор Стравінський».

Картина розповідає про роман легендарної французької дизайнерки Коко Шанель з українським за походженням композитором Ігорем Стравінським. Коко запросила композитора переїхати в її будинок неподалік Парижа. Він переїхав разом зі своєю дружиною та чотирма дітьми. Його дружина Катя хворіє. Катя після народження чотирьох дітей, стає не дуже привабливою, весь час хворіє, одягається дуже простенько, жодної косметики. Одне слово, бідолашне створіння. Натомість Шанель, утративши чоловіка після Першої світової війни, уся в розквіті сил і натхнення. У них зі Стравінським зав’язується роман, вони кохаються буквально по всьому будинку. У стрічці багато відкритих сцен. Це все помічає дружина й покидає свого чоловіка. Коко залишається з Ігорем (на короткий час). У кінці стрічки вони старіють, але окремо одне від одного…

Віктор Ющенко після фільму вийшов дуже задоволений.

– Вам сподобався фільм? – запитую в нього.

– Так, дуже психологічний фільм… Він про те, як роман переходить у поему.

– У вас таке бувало в житті?

– Бувало…

Катерина Ющенко пильно подивилася на чоловіка. Та Віктор Андрійович не розгубився, він ніжно обійняв дружину й щось сказав їй на вухо. Це її задовольнило...

Оксана Климончук

Фото УНІАН

P.S. Голова прес-служби фестивалю Максим Ільяшевський заявив кореспондентові УНІАН: якщо я знову напишу так, як минулого року - то вони скасують мою акредитацію. Тож не дивуйтеся, якщо це виявиться останній матеріал на сайті про фестиваль.