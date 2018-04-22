Молодість–2008: Чи затьмарять сонячні зайчики райських птахів?

Учора в Національному палаці культури та мистецтв «Україна» відкрився 38-ий Київський міжнародний кінофестиваль «Молодість». Уже за чотирирічною традицією відкривав фестиваль Президент України Віктор Ющенко, бо він ж також є почесним президентом «Молодості».

Фільмом відкриття кінофесту була стрічка українського режисера Романа Балаяна «Райські птахи». Я мала можливість переглянути стрічку вдруге. Про її сюжет ми уже писали. В оригіналі стрічка знята російською, бо ж, відповідно, актори фактично всі російські – Олег Янковський, Оксана Акіньшина, Андрій Кузічев. Хоча творці фільму кажуть, що це цілком український продукт. Напевне тому, що знятий за кошти українського Мінкультури.

І ще Роман Балаян, аби стрічка стала хоч трохи українською, продублював її на українську мову… Чесно кажучи, хочеться емоційно запитати: «Навіщо?»

Переклад, прямо скажемо, – нікудишній. Після фільму музикант Павло Гудімов скаже: «От би надавав по сраці тим перекладачам»...

До речі, ні Янковський, ні Акіньшина до Києва не з’явилися. Аудиторії довелося задовольнитися посередніми молодими акторами Андрієм Кузічевим та Єгором Пазенком.

Балаян кілька місяців тому казав, що продубльована стрічка йому більше подобається і що він здивує багатьох своїх недоброзичливців у Києві. Гадаю, так воно і сталося…

Самого метра почесний президент фестивалю відзначив «Скіфським оленем» за особливий внесок в український кінематограф.

Роман Балаян, як завжди скромно, сказав про себе, що ніколи не думав, що він зробив якийсь внесок в український кінематограф.

Як сприйняла українська аудиторія стрічку? Ну, як сказати… Сюжет не новий… одне слово Балаянівська стрічка.

Після перегляду Президент про щось довго говорив з Балаяном.

– Ну як? Сподобалася стрічка Вікторові Ющенку? – запитую в режисера.

– Начебто так.

– А що саме він Вам сказав?

– Знаєте, я такі слова навіть повторювати не вмію...

Дружина Президента поділилася з УНІАН своїми враженнями, назвавши стрічку «дуже сильною», і нагадала, що ніхто не повинен забувати про долю людини в Радянському Союзі.

До речі, Славко Вакарчук зізнався мені, що мав у цьому фільмі зіграти головну роль. Коли Роман Балаян зробив йому пропозицію, він одразу ж погодився.

– Подумав собі: «Балаян, Янковський… Має бути круто». Але не склалося, почалися гастролі.

Враженнями від стрічки Вакарчук ділитися відмовився.

– У такий день не хочеться нічого поганого казати, – знітився Славко.

Пишної церемонії відкриття фесту не було, а була креативна й приголомшуюча. Відверто кажучи, Влад Троїцький своєю кінотеатралізованою постановкою просто познущався над Романом Гургеновичем. Публіка в один момент поринула водночас у глибоку архаїку, у добу рицарів та сьогодення. Опісля аудиторія шалено аплодувала. Я сиділа й думала: «Ну як же після такого можна дивитися «Райські птахи»?!»

Слава Богу, що після дійства Троїцького був антракт.

– Владе, ну навіщо Ви так з Романом Балаяном? Його фільм виглядає досить блідо на тлі вашого дійства...

– Чесно кажучи, не хотів. Просто так вийшло. Мені сказали зробити щось, ось я і зробив.

Про популярність “міжнародного” фестивалю «Молодість» у світі, гадаю, не варто говорити. Адже фестиваль рідко відвідують справжні зірки світового кінематографа. За 38 років його історії в Києві на фестивалі побували Софі Лорен, Єжи Гофман, Роман Полянський, Отар Йоселіані, Кшиштоф Зануссі, Жерар Депардьє, Катрін Деньов.

Як на мене, цього замало, аби говорити про справжню світову популярність.

Задовго до початку цьогорічної «Молодості» її арт-директор Андрій Халпахчі хвалився, що на фестиваль завітає Ален Делон… Але не завітав. Організатори за це йому навіть помстилися – зняли з програми ретроспективу його фільмів. Не приїхав також і Емір Кустуріца.

Зате головою журі став, як його представив Халпахчі, дуже відомий голлівудський актор Арманд Ассанте…

Арманд Ассанте – справді висококласний актор, але чи можна вважати його дуже відомим для українців?

З Армандом Ассанте як починається, так і закінчується присутність світових зірок на Київському міжнародному кінофестивалі «Молодість–2008”.

До речі, однією з найрозрекламованіших програм цьогорічного фестивалю є програма фільмів на гей-лесбійську тематику під назвою «Сонячний зайчик».

Вона була також і в попередні роки, проте називалася «Інше кохання», а «Сонячний зайчик» – це була тільки назва призу. Проте організатори цього року стали сміливішими. Президент громадської організації «Гей-форум України» Святослав Шеремет розказує, що свого часу великими лобістами започаткування цієї програми були Андрій Халпахчі та телеведучий Анатолій Єрема.

Цікаво, що з цього приводу думає почесний президент кінофестивалю «Молодість» Віктор Ющенко?

Ксеня Лесів