Ющенко просить Януковича взяти під особистий контроль ситуацію у книговиданні

Враховуючи негативні тенденції у національному книговиданні, Президент України Віктор Ющенко звернувся до прем`єр-міністра Віктора Януковича з проханням узяти вирішення проблем у цій сфері під особистий контроль. Про це йде мова в листі Віктора Ющенка до керівника уряду, повідомляє прес-служба Президента.

"Чекаю від Кабінету міністрів створення дієвих механізмів реалізації заходів, які забезпечать постійну динаміку розвитку галузі книговидавця, її повномасштабне відродження", - зазначив у листі Президент.

Президент підкреслив, що ситуація з виданням книжок в Україні викликає серйозну стурбованість, свідоцтвом чого є те, що минулого року темпи зростання галузі фактично зупинилися. Велика кількість імпортованої друкарської продукції, відселення книжкових магазинів з орендованих приміщень стали неконтрольованими. Достатньо багато видавництв через стагнацій мережі розповсюдження книжок, применшення ролі книжки і читання в Україні опинилися на межі банкрутства.

Як сказано в листі, уряд до цих пір не здійснив реальних кроків для реалізації Указу Президента "Про деякі заходи з розвитку справи книговидавця в Україні".

"Крім того, як відомо, має місце згортання фінансування урядом ключових програм, направлених на підтримку української книжки: у 2006 р., в порівнянні з попереднім", - зазначає Ющенко. Реально фінансування заходів бюджетної програми "Забезпечення розвитку і застосування української мови" скоротилося майже втричі, а видання соціально важливої літератури в рамках програми "Українська книга" профінансовано лише менше, ніж на третину.

"Сподіваюся, що в Рік української книги нам вдасться повернути націю до книжки як до джерела інтелектуального і духовного зростання", - йдеться у листі.

За матеріалами РБК-Україна