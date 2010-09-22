Забужко: "пацани" з СБУ оголосили війну пам'яті українського народу

Письменниця Оксана Забужко вважає, що представники Служби безпеки України "оголосили війну пам`яті українського народу".

Про це вона заявила під час зустрічі з читачами на Форумі видавців у Львові, повідомляє 22 вересня прес-служба Центру досліджень визвольного руху.

"Кілька днів тому я брала участь у мітингу біля стін СБУ у Києві. Спочатку наша доблесна СБУ чотирнадцять годин допитувала історика Забілого. Тепер, наскільки знаю, почали вилучати матеріали з музею "Тюрма на Лонцького", - нагадала Забужко.

Відтак, на думку письменниці, події, описані в її романі "Музей покинутих секретів", отримують продовження. Адже деякі події цього роману відбуваються саме в тюрмі на Лонцького, де нині діє однойменний Національний музей-меморіал.

"Паралельно з життям роману "Музей покинутих секретів" починають і в реальності відбуватися сюрреалістичні сюжети", - сказала Забужко.

"У моєму романі - вісім розділів. Дев`ятий зараз пишуть ці "пацани", які, надивившись бойовиків, оголосили війну пам`яті українського народу", - зазначила відома авторка.

Забужко розповіла, що під час презентацій "Музею покинутих секретів" читачі запитували: може, не треба знати всіх секретів?

"Відповім: треба! Треба з тієї причини, що нашій СБУ так сильно залежить на тому, щоб ми не знали своєї історії", - наголосила письменниця.

Українська правда