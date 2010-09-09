СБУ затримала на 14 годин історика, який займався темами ОУН-УПА і Голодомору

Співробітники Служби безпеки України 8 вересня затримали на чотирнадцять годин науковця, директора Львівського Національного музею меморіалу пам’яті жертв окупаційних режимів “Тюрма на Лонцького” Руслана ЗАБІЛОГО.

У ексклюзивному коментарі УНІАН Р.Забілий повідомив, що співробітники СБУ без його дозволу вилучили у нього ноутбук та два жорстких диски, де зберігався весь масив матеріалів, який стосувався діяльності ОУН-УПА.

“Співробітники СБУ дозволили мені зробити два дзвінки дружині, та, вимагаючи віддати матеріали з комп’ютера, радили подумати про сім’ю”, - повідомив науковець.

Р.ЗАБІЛИЙ також повідомив, що співробітники СБУ, серед іншого, запитували його, як він ставиться до Голодомору, чому він займався темою УПА, та радили піти працювати шкільним вчителем.

*** Повний текст інтерв’ю з директором Львівського Національного музею меморіалу пам’яті жертв окупаційних режимів “Тюрма на Лонцького” Р.ЗАБІЛИМ.