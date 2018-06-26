Закриття «Молодості»: зірки проігнорували церемонію, Катерина Ющенко прийшла без чоловіка, Вуді Ален підсолодив

Сподіваний переможець

Учора, в останній жовтневий день у Києві завершився кінофестиваль «Молодість». Сенсації не сталося. Точніше те, що було сенсацією на Канському кінофестивалі, на Київському стало, скоріше, справдженням очікувань. Картина «Щастя моє» Сергія Лозниці, як і передбачали організатори, отримала головний приз – «Скіфського оленя» та 10 тисяч доларів.

«Мистецтво створено не для оздоблення домівки, воно інструмент війни», - послався на Пікасо режисер картини. Виправдання Сергія зрозумілі. Стільки галасу на київському кінофорумі до нього наробив, хіба що, минулорічний показ «Антихриста» Ларса фон Трієра. На Канському фестивалі стрічку Лозниці російські критики спочатку називали «чорнухою, якої не було навіть у славетних 90-х», проте досить швидко фільм перетворився на одного з головних претендентів на «Золоту пальмову гілку». На прес-конференції, присвяченій стрічці, журналісти з’ясовували, де конкретно відбуваються події фільму: у Росії, Білорусі, чи не створена картина на замовлення німців, і взагалі навіщо її було знімати? Не дивлячись на провокаційність (чи, можливо, саме завдяки їй), українсько-німецько-голландська стрічка вже отримала нагороди «Кіношоку-2010» (за кращий сценарій) та гран-прі на російському фестивалі «Кінотавр».

Найкращим повнометражним фільмом визнано «Звуки шуму», (реж. Ола Сімонссон, Йоханнес Штерне Нільсон). Ця ж картина отримала приз глядацьких симпатій. Найкращий короткометражний фільм - «Пригноблена більшість», режисер - Елеонор Пур`я (Франція) та «ДівчинаЯкЯ», режисера Роуленд Джобсон (Великобританія). Найкращою студентською стрічкою стала «Я, Гельмут», режисера Ніколаса Штайнера (Німеччина). Призи в альтернативній конкурсній програмі «Українська панорама 2009 - 2010» отримали: за кращу режисуру - фільм «Собаки міста Українка» (реж. Дар’я Онищенко, Німеччина-Україна); диплом за кращу жіночу роль - Юлія Жительна (фільм «Чешки», реж. Юлія Гоголь, Україна); головний приз здобула картина «Я пам’ятник собі» (реж. Дмитро Тяжлов, Україна). Приз імені Іва Монтана найкращому молодому актору отримала Моніка дель Кармен («Високосний рік», реж. Майкл Роу, Мексика).

Провал церемонії

Оголошення кожної номінації супроводжувалося бурхливими оплесками. Реакція глядачів демонструвала їхню обізнаність у кіномистецтві. Не зрозуміло тільки, чому організатори так не поважають публіку? Інакше те, що відбувалося на сцені оцінити не можна. Через технічні проблеми «закриття» перетворилося на звіт фестивалю - оголошення переможців за участю офіційних осіб. Узагалі, було враження, що церемонія відбувається «з першого дубля», без репетицій. Хоча, яка відомо, всі події міжнародного рівня ретельно готуються та прораховуються до секунд.

Чи то містичний вплив Хелоуіну, з яким по числах співпало закриття фестивалю, чи елементарне недбальство, але закриття було майже зірвано через технічні негаразди. «Я працюватиму замість екрана», – запропонував Андрій Халпахчі, ставши на тлі непрацюючої плазмової панелі.

Усю церемонію генеральний директор кінофестивалю витягнув, що називається, на собі. Ведучою була анонсована Рената Литвинова, проте, мабуть, після провального відкриття, бажання вести ще й закриття у зірки відпало. Її місце заступили Галина Тимошенко та Андрій Халпахчі. Якщо на відкритті була ціла низка зірок, то церемонію закриття проігнорували не тільки селебриті першого ешелону (крім Людмили Гурченко), навіть режисери та актори – учасники кінофестивалю. Вони або вже поїхали, не дочекавшись оголошення призерів, або «зникали» безпосередньо з самої церемонії на літак.

Виступ Камалії, яка між піснями ще встигла повідомити про свої успіхи в кіно, не розрадив глядачів, а, швидше, спантеличив. Після першої пісні вона почала вимагати, щоб прибрали стійки з мікрофонами, які їй заважають працювати. Співачка відчувала себе господинею на сцені. Було враження, що ми потрапили не на офіційну церемонію, а на саундчек виконавиці.

Навіть виступ Людмили Гурченко не зміг переважити «бенефіс» її попередниці. Хоча зірка радянського та російського кіно відпрацювала по повній. У свої майже 75 років вона не

тільки співала, але й танцювала. Людмила Марківна отримала «Скіфського оленя» за вклад у розвиток кіномистецтва. Актриса навіть підготувала промову українською, проте, «несподівана» нагорода її так розхвилювала, що Гурченко не змогла її повністю виголосити. Актриса вибачилась і пожартувала: «Це мій справжній колір волосся». Золоту статуетку з рук колишньої першої леді Катерини Ющенко отримав і Халпахчі.

– Саме на його ентузіазмі останні 20 років тримається кінофестиваль, - сказала пані Катерина. – У сорок років життя тільки починається, - процитувала вона фразу з відомого радянського фільму.

Катерина Ющенко цього разу була без свого чоловіка – почесного президента кінофесту.

Вуді Ален підсолодив

Якщо від церемонії залишився гіркий присмак, то фільм-закриття підсолодив пілюлю. Кінофестиваль закрився стрічкою Вуді Алена «Ти зустрінеш високого незнайомця», про кризу стосунків, показаних на прикладі однієї родини – цілком у дусі Вуді Алена.

Картина також дебютувала на цьогорічному Канському кінофестивалі. Зал вщент був заповнений глядачами, переважно, молоддю, для якої в першу чергу й існує фестиваль.

«Молодість» завершилась. Майже чотири сотні фільмів, які було показано в рамках фестивалю, знайшли свого глядача. І хоча виявилося, що розмір «XL» нам дещо завеликий, усе ж, маємо сподівання, що розмінявши п’ятий десяток, ми нарешті почнемо відповідати проголошеним стандартам.

Анна Невідома

Фото УНІАН