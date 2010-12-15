У Києві відкрили три станції метро - цього разу вже для людей

КП «Київський метрополітен» завершив розпочате у 2005 році будівництво нових станцій Куренівсько-Червоноармійської лінії Київського метрополітену - «Деміївська», «Голосіївська» і «Васильківська». Як передає кореспондент УНІАН, в урочистому відкритті ділянки взяли участь прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ і голова Київської міськдержадміністрації Олександр ПОПОВ.

Станційні комплекси споруджувалися відкритим способом. Для гідроізоляції залізобетонних і бетонних конструкцій цих станцій застосовувалися матеріали з нової модифікованої латексом бітумної емульсії.

За інформацією «Київського метрополітену», будівництво об`єкту виконувалося у щільній міській забудові, де пролягає велика кількість інженерних комунікацій, в надзвичайно складних інженерно-геологічних і гідрогеологічних умовах залягання ґрунтів. При будівництві ділянки Куренівсько-Червоноармійської лінії фахівці ВАТ «Київметробуд» використовували передові методи будівництва, нове устаткування і механізми.

Як повідомляв УНІАН, 5 листопада Віктор Янукович вже "відкривав" ці три станції метро.

