Влада захворіла на розрізання стрічок

У нової влади виявилася хвороблива пристрасть перерізати червоні стрічки, здаючи черговий об`єкт. Під спалахи фотокамер і Президент, і прем`єр-міністр України відкривають об`єкти, навіть якщо вони зовсім не готові до експлуатації. Мости, нові станції метро, лікарні. Нова влада, напнувши будівельну каску, з помпою демонструє свої темпи, щоправда, потім пояснюючи журналістам, що це був пробний запуск, і що насправді об`єкт запрацює через місяць, два, три. Яка різниця, перший раз камери вже попрацювали. У своєму бажанні відкривати нові об`єкти влада дійшла до того, що по два рази відкриває об`єкти, які більш-менш функціонують вже роками. Але давайте по порядку.

ШВИДКІСНИЙ ТРАМВАЙ: АРМАТУРА І БЕТОННІ БЛОКИ НЕ ЗІПСУВАЛИ СВЯТО УКРАЇНСЬКИМ ВІПАМ

Лінія «швидкісного» трамвая була урочисто відкрита 16 жовтня. На церемонії був присутній прем`єр-міністр. Лінію, знову ж таки, як і багато іншого, відкривали кілька разів. Перші дві станції «швидкісного» (на ділянці до бульвару Лепсе) відкривали в квітні 2008 року. Якщо перші чотири станції збудовано в європейському стилі, то більшість наступних станцій і, в принципі, самі трамваї та рейки перебувають у затрапезному стані. «Милує» око арматура, що стирчить на станціях, які понині добудовуються, а між блоками, купами бетону - голови пасажирів в очікуванні трамвая. А в якому «захваті» водії, які далеко не по п`ять хвилин і вже не один рік стоять у пробках через винесення на проїжджу частину всілякої будівельної техніки. На станціях поспіхом штукатурять, замазують дірки і варять кріплення.

А поки історія зберігає ряд гучних справ у зв`язку з розбазарюванням коштів при реконструкції «швидкісного». Наприклад, у травні за звинуваченням у привласненні більш як 31 млн. грн. з бюджету Києва, призначених для будівництва швидкісного трамвая, був заарештований голова наглядової ради ВАТ «Експериментальний завод залізобетонних шпал» Олександр Падалко. Але доля цієї справи на самому факті затримання і закінчується...

ІСТОРІЯ З ЕСТАКАДОЮ І ГАВАНСЬКИМ МОСТОМ

23 жовтня УНІАН повідомив, що в Києві запущена в експлуатацію перша черга Подільського мостового переходу через Дніпро.

Зокрема, було відкрито рух через Набережно-Хрещатицьку естакаду і Гаванський міст в обох напрямках.

На урочистій церемонії з нагоди введення в експлуатацію першої черги об`єкту був присутній прем`єр Микола Азаров, який подякував керівництву і співробітникам «Мостобуду» за будівництво об`єкту з випередженням графіка.

Естакада, звісно, це добре. Та варто зазначити, що сам міст був зданий ще наприкінці 2007 року. Поки не почалося будівництво естакади, два останні роки я діставалася додому на таксі саме цим мостом.

Не знаю, чи варто було урочисто здавати першу чергу, адже нова влада загалом доробила те, що треба було доробити. Але вже не викликає сумніву, що кожну з двох подальших черг (другу чергу Подільського мостового переходу – від вулиці Набережно-Хрещатицької до проспекту Ватутіна – планується ввести в експлуатацію в першому півріччі 2012 року, а повністю завершити об`єкт - в 2013 році) здаватимуть урочисто і багато разів. Мостовий перехід розрахований на одночасний рух автотранспорту шістьма смугами і метро. Кошторисна вартість об`єкту – 9,1 млрд. грн.

УРОЧИСТО ВІДКРИТА ЗАЛІЗНИЦЯ ПОЧНЕ ПРАЦЮВАТИ ЧЕРЕЗ ДВА РОКИ

27 вересня в Києві відбулося урочисте відкриття залізничного сполучення через Дніпро на новому залізнично-автомобільному мостовому переході. Ця дорога – складова майбутнього Дарницького мостового переходу, який включає дві залізничні смуги і шість смуг для руху автотранспорту. Користуватися ним можна буде тільки через два роки, коли будуть завершені й автомобільні дороги. Кошторисна вартість проекту мостового переходу 9 млрд. 157 млн.грн.

МЕТРО НА ТЕРЕМКИ: ПРОБНИЙ ЗАПУСК ВСТИГЛИ-ТАКИ ЗРОБИТИ ДО СВЯТА РЕВОЛЮЦІЇ

5 листопада президент Віктор Янукович взяв участь у пробному запуску трьох станцій метро в Києві: «Деміївська», «Голосіївська», «Васильківська». Можливо, телекартинка, яку вдалося вичавити з цього заходу, вразила мешканців Донбасу. Але навряд чи вона вразила киян. Станції метро на цій лінії – не розкіш, це вже багато років кричуща необхідність для жителів цього району. І їх реальне відкриття стало б святом, хоч би хто провів це відкриття. І, напевно, пробний запуск – подія «важлива і актуальна». Але перетворювати на піар звичайний робочий момент – погана послуга самому Президентові. Навіть не зважаючи на те, що ці станції пообіцяли відкрити до середини грудня.

«Завершуються роботи, пов`язані з диспетчеризацією робіт, з облаштуванням охоронної сигналізації, пуско-налагоджувальні роботи, і через місяць, а конкретніше – 15 грудня, будуть введені в експлуатацію ці станції», – сказав намісник міста від Регіонів Олександр Попов. Попов також зазначив, що нині на цьому будівництві освоєно 1 млрд. 800 млн. грн, і залишається профінансувати 160 млн. грн., щоб у повному обсязі виконати завдання, поставлені до кінця року.

В одному з телесюжетів бачила, як журналіст біг за якимсь чиновником «Метробуду», вимагаючи сказати, коли відкриють станції для киян. Той стрімко тікав із словами «не знаю».

Ще влітку керівники Метробуду і нова команда в особі Попова повідомляли, що столичні метробудівці готові до листопада завершити підготовку проектної документації будівництва київських станцій метро «Виставковий комплекс», «Іподром», «Теремки» на Куренівсько-Червоноармійській лінії метро. Це ж скільки разів можна буде відкривати станції...

ОХМАТДИТ: ВІДКРИЛИ ДИТЯЧИЙ ЦЕНТР, ЛІКУВАТИ В ЯКОМУ ПОЧНУТЬ ЧЕРЕЗ РІК

Нещодавно Азаров відкрив Український центр дитячої токсикології, інтенсивної та еферентної терапії. Центр розташований у відреставрованому корпусі Національної дитячої спеціалізованої лікарні «ОХМАТДИТ». Капітальний ремонт центру проведений на загальну суму 17 млн. 723 тис. грн. На закупівлю устаткування проведені процедури торгів на загальну суму 4,9 млн. грн. Щоправда, дивував формат інформаційних повідомлень. Кажучи про роботу центру, ЗМІ повідомляли, що на трьох поверхах Центру будуть розташовані відділення гострих інтоксикацій, хронічних інтоксикацій, хіміко-токсикологічної діагностики і катастрофної токсикологічної допомоги. Що означає «будуть розташовані»? Якщо клініка відкрита, то це все повинно працювати. На відкритті прем`єр-міністр говорив, що «робитиме спеціальну ухвалу уряду, в якій розпише всі абсолютно проблеми такої великої і серйозної клініки». Зокрема, при закупівлі устаткування «пріоритет віддаватиметься якнайкращому на сьогоднішній момент устаткуванню, апаратурі на ринку». Окремі видання уїдливо зауважили, що Азаров відкрив клініку, яка почне працювати через рік. Щодо остаточного завершення реконструкції центру прем’єр-міністр повідомив: «Я думаю, почнемо в найближчі місяці, листопад-грудень не втратимо, а переважно, це будуть 2011-2012 рр.».

Стоп… Або клініка працює і там все є, або вона не працює, і туди тільки щось вкладене. Але тоді навіщо відкривати? Згаданий Український центр дитячої токсикології реконструюється десятиліттями. Ми подзвонили до цього самого Українського центру токсикології. Представилися журналістами однієї з областей України (не хотіли отримати показуху, яку зазвичай роблять для центральних ЗМІ), попросили лікарів показати всі відділення центру. Ми сказали, що коли це центр для всієї України, то є сенс розповісти про нього в своєму регіоні. По телефону на наше запитання, які відділення центру працюють, нас відправили до генерального директора. А на телефоні генерального директора спрацьовував автовідповідач.

ПРЕЗИДЕНТ ТЕЖ ОБОЖНЮЄ ВІДКРИВАТИ ДОРОГИ

Поки готувався матеріал, з`явилася інформація, що перший віце-прем`єр Андрій Клюєв завтра їде на Харківщину урочисто відкривати дорогу, яка і так вже повністю відкрита з 27-го жовтня. А чом би не з`їздити, все святково не обставити, не сфоткатися з виконробом? Брифінг журналістам не дати? Час є, гроші в бюджеті теж. Справа це, як виявилось, цілком навіть царська. Наш Президент теж обожнює відкривати дороги. Віктор Янукович того дня, коли "Шахтар" грав з "Арсеналом" на Донбас-арені, особисто відкрив аж дві дороги - об`їзну навколо Донецька і об`їзну навколо Луганська. Отак. Скрізь устиг...

Ну, а ще (стримайте сльози захоплення...) Віктор Янукович недавно відкрив ділянку дороги Київ-Чоп на Рівненщині. У своїй промові сказав, що приїхав привітати робітників (переважно, турецьких), які вклали «працю, розум і серце в цю українську дорогу».

Тут взагалі немає питань, він був повинен приїхати. Він, напевно, розуміє, що дороги - це друга з двох вічних бід і України теж, яку на відміну від першої – все ж таки можна виправити.