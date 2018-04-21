Фотохудожник Кшиштоф Барчук завітав до Києва зі своїми роботами

4 травня 2007 року в Києві в приміщенні Академії мистецтв України відбулося відкриття фотовиставки відомого польського майстра фотографії Кшиштофа Барчука.

Численні авторські виставки К. Барчука з великим успіхом відбуваються по всьому світу, зокрема, останнім часом вони були презентовані в Лондоні, Парижі, Берліні, Львові та інших містах Європи. Проте, в Києві роботи фотохудожника виставляються вперше.

Домінантою власної творчості пан Кшиштоф вважає емоційно-психологічне розкриття змісту внутрішнього світу людини й того Всесвіту, що існує навколо неї. Улюблені його жанри – портрет, пейзаж.

Виставка, яка відкрилася у травневому Києві, присвячена відомим митцям України, які, за переконанням майстра, своїм життям і творчістю здійснили вагомий внесок у скарбницю не лише власної держави, але й всього мистецького світу.

Кшиштоф Барчук багато подорожує – Африкою, Америкою, Новою Зеландією. Яскраві враження від цих земель склали образно-емоційний світ багатьох робіт митця. Надзвичайно приємні почуття викликає у пана Барчука Україна та українці, особливо дівчата, каже, що "таких кобіт (дівчат – Авт.) як в Україні немає ніде".

Після гучного успіху авторської виставки у Львові, більш ніж 55 робіт митця приїхали до Києва, причому значна їх частина експонується вперше.

Ксеня СМІХ