Крізь новорічні афіші: як святкувати і куди сходити в Києві

Новорічна ніч

Новорічні свята – це чи не єдиний час у всьому році, коли можна відкласти справи, забути про поточні турботи, заручившись клопотами приємними душі та серцю. Чим зайнятись на Новорічні та Різдвяні свята? Піти в кіно, зводити дітей на ялинку, відвідати театр чи потрапити на палкі нічні вечірки?

У новорічну ніч на Майдані Незалежності відбудеться святковий концерт за участі українських зірок від Тіни Кароль до Потапа да Насті Камєнських. До того ж, тут діє ярмарок “Тир мішечки. Від Миколая до Різдва”, а про прихід Нового року киян і гостей столиці сповістять щойно відремонтований і запущений в зимовому режимі Квітковий годинник. Уперше в Києві феєрверк триватиме цілих п’ять хвилин і навіть відбудеться лазерне 3D-шоу. Обіцяють навіть продаж алкоголю у новорічну ніч на столичній площі.

Якщо все ж таки хочеться відвідати нічний клуб, то варто завчасно бронювати столики, ціни котрих коливаються від 2 до 8 тисяч гривень у залежності від закладу. Найграндіозніше шоу обіцяє CrystalHall, у котрому в новорічну ніч пройде гумористичне шоу “Велика різниця”, BjornAgain виконуватимуть найгучніші хіти гурту ABBA. Замовити столик в новорічну ніч у CrystalHall коштує від 3 до 5 тисяч, звийчаний вхід коштуватиме 700 гривень до 2 години і 400 після неї.

D’Lux пропонує відвідати новорічну вечірку OneNightInParadise хедлайнерами котрої стане відомий гурт Morandi та співачка Amanda Wilson. Також для відвідувачів танцюватимуть Олена Шоптенко та Дмитро Дігусар зі своїм балетом «Кітч». Ціни на вечірку не афішуються організаторами, але приблизно складатимуть 5-8 тисяч за столик і 700 гривень за вхід без столика.

Столичні ресторани цього року вирішили підійти до святкування Нового року більш демократично, якщо не знизивши ціни, то хоча б незначно збільшивши їх у порівнянні з минулим роком. Середня вартість зустрічі Нового року для однієї людини у київському ресторані – 800 гривень. Ця сума вже включає в себе певну кількість алкоголю та щедрий святковий стіл. Вигідно святкувати в ресторанах великими компаніями, на котрі розповсюджуються корпоративні ціни, які складають приблизно 5 тис. гривень за 8 людей, та й страв на столі, як і алкоголю більше. Кожний заклад пропонує відвідувачам широкі новорічні програми хто з караоке, хто з дискотекою, а хто об’єднує і обидві розваги.

Культурна програма

Важливо не забути й про культурну програму на свята.

Українські кінотеатри пропонують як дорослі, так і дитячі стрічки – з 30 грудня анімаційна казка “Три богатирі й Шамаханська царівна”, екранізація комп’ютерної гри “Трон. Спадок” і продовження комедії “Знайомство з Факерами”, а столичний культурний центр “Київ” представляє до уваги юних глядачів цілий фестиваль Французького дитячого кіно.

“Три богатирі й Шамаханська царівна” – новий мультфільм російського режисера Сергія Глезіна, завдяки котрому глядачі матимуть можливість зустрітись з легендарними амімаційними та історичними героями, а саме – Добриньою Нікітичем, Ілльою Муромцем та Альошою Поповичем. Цього разу три богатирі намагатимуться подолати найнебезпечнішу та найнездоланнішу в світі силу – жіночі чари. За дорученням київського князя герої змушені доставити наречену володаря Шамаханську царівну з її королівства до града стольного. Та чи справді царівна та, за кого себе видає, і чи дійсно вона шалено закохана у князя?.. Богатирі шукатимуть правди разом з глядачами.

Довгоочікуваною новорічною новинкою є фільм “Знайомство з Факерами-2” з Беном Стіллером та Робертом Де Ніро у головних ролях. Стрічка розповість про молодого Геярда Факера, чий тесть є колишнім спеціальним агентом ЦРУ. Цей несамовитий дует, що полюбився глядачам ще з приквелу історії про Факерів “Знайомство з батьками”, знову продемонструє глядачам справжні сімейні цінності й змусить сміятись над, на перший погляд, звичайними американськими жартами. Основний акцент у фільмі зроблено саме на стосунках Факера та його тестя Джека, котрий мріє зробити з зятя нового спецагента.

Прем’єра стрічка “Трон. Спадок” – новорічний подарунок затятим геймерам, що встигли втомитись від гри, але не її сюжету. У фільмі йдеться про Сема Флінна, що розслідує зникнення свого батька, котрий начебто загубився у кібер-просторі. Жорстокі програми, гладіаторські бої, гонки на виживаня... Кому належить цей світ і чи є у ньому місце людям? На ці питання намагатиметься відповісти “Трон”. Головні ролі у стрічці виконали Джефф Бріджес, Оліві Уайльд, Майкл Шин та інші.

Фестиваль Французького дитячого кіно у столичному культурному центрі “Київ” з 28 грудня по 4 січня запрошує молодих та дорослих глядачів до перегляду семи анімаційних, пригодницьких та комедійних стрічок. У програмі фестивалю – мультфільми “Керіті: Будинок казок”, “Кіріку та чарівник”, “Подорож на Захід: Нові пригоди Люка Лакі”, “Король і птах”, “Азур і Азмар” та стрічки “Бешкетники з Тімпільбаху” і “Гадюка в руці”.

З 29 грудня по 9 січня у Національному палаці мистецтв “Україна” на дітей чекає головна Новорічна ялинка країни. Дітей поздоровлятимуть з Новим роком артисти кіно, театру, естради, цирку, клоуни, фокусники. Також у програмі надзвичайне шоу мильних бульбашок, феєричне лазерне шоу, оригінальні циркові номери. До того ж, у фойє палацу розмістилась анімаційно-ігрова зона, де кожен зможе випробувати свої вміння і отримати за це гарні подарунки.

Чимало дитячих вистав підготували і Київські театри: так, у столичному Будинку художника пройдуть спектаклі “Новорічні пригоди капітана Врунгеля та Джека Горобця”, за сюжетом котрого останні намагатимуться врятувати Діда Мороза та Снігуроньку від бандитів, що викрали їх та всі дитячі подарунки. “Світлий тетр” та шоу-балет Нарнія пропонують завітати до концерт-холлу “Оазис” на дитячу програму “Новорічні пригоди іграшок в компяютерному царстві”.

Національна Опера України триматиметься більш класичної програми – з 30 грудня по 2 січня тут демонструватимуть балет на дві дії “Новорічний Лускунчик” у супроводі оригінальної музики Чайковського.

Київський муніципальний академічний театр опери і балету для дітей і юнацтва покаже музичну прем’єру до свят – на дітей чекає одна з найвідоміших та найулюбленіших казок “Дванадцять місяців”, вистави котрої пройдуть з 30 грудня по 9 січня.

Національний цирк України запрошує діток на Новорічну виставу “Золотий ключик” з 23 грудня по 9 січня. Вистави проходять кілька разів на день наймолодшим глядачам – безкоштовний вхід. Також не припиняє цирк і своїх звичних програм, приурочених до новорічних свят, у програмі котрих надзвичайні акробатичні номери, леви, крокодили, екзотична група тварин, балет “Байкери” та багото іншого.

Як для молодших, так і для старших глядачів свої двері відкриває Великий Китайський Цирк, який вперше завітав до Києва. Він запрошує на свої вистави з 25 грудня по 9 січня. Розташувався цирк у Міжнародному центрі культури і мистецтв.

Цирк Кобзов з 24 грудня по 9 січня презентує більш звичну українському глядачу новорічну виставу “Таємничі пригоди пухнастих”, у рамках котрої гімалайські ведмеді, зайці, лисиці та подарунки кожній дитині.

Також у Молодому театрі – дитяча вистава-казка за мотивами українських казок “Як залізний вовк зиму врятував”, у Київському Національному академічному театрі оперетти – музичні казки “Лампа Алладіна”, “Білосніжка та семеро гномів” і “Пригоди бременських музикантів”.

Для дорослих театри підготували теж широкий вибір – комедія “Вася має подзвонити” у Театрі драми та комедії на Лівому березі, Штраус-концерт у Національній опері, ексцентричні комедіії “Усі жінки продаються” та «Медовий місяць” у Чорному квадраті, “Танго життя”, “Сільва”, “Моя прекрасна леді” та “Фіалка Монмартру” у Київському театрі оперетти.

На Співочому полі на киян і гостей столиці чекає справжня зимова казка – українська льодова новорічно-різдвяна феєрія, на котру можна завітати усією родиною. У програмі казки – льодовий каток, виставка крижаних скульптур та льодові гірки, а в новорічну ніч на відвідувачів чекає святкова дискотека та ялинка-лотерея з цікавими подарунками.

Центр культури і мистецтва «Парк Київська Русь» презентує на Співочому полі серію театральних вистав, які розповідають про життя давніх слов`ян.

Показ вистав заплановано на 7 і 8 січня.

«Колоритні персонажі, ігри і забави давніх слов`ян - все це чудово доповнить програму ярмарку. Актори «Парку Київська Русь» представлять глядачам виставу, яка порадує киян і гостей столиці», - сказав автор проекту «Парк Київська Русь» Володимир ЯНЧЕНКО.

Всі бажаючі зможуть сфотографуватися з легендарними героями Київської Русі, приміряти багатирський плащ, військовий шолом, випробувати себе в багатирських забавах. Також гості свята зможуть водити хоровод з ведмедем і скоморохами, взяти участь в конкурсах і одержати сувеніри.

Також на свята свої двері відкриває Зимова “Країна мрій Різдвяна” у Мамаєвій Слободі, котра вже 7 січня обіцяє відвідувачам пдарувати ярмарок майстрів, “Різдвяну казку” Сашка Лірника, вертеп під проводом Тараса Компаніченка та концерт Олега Скрипки та “Ле Гранд Орекстру”.

Катерина Зінов’єва