Кого Азаров з Балогою евакуюватимуть з Єгипту за 10 299 000 гривень?

Туристів планово вивозять туроператори, а «не-туристів» на таку суму в Єгипті просто не набереться… Скільки насправді коштує евакуація…

З неспокійного Єгипту країни Західної Європи вже вивезли своїх громадян. На курортах залишились лише росіяни та українці. На евакуацію українців Кабмін виділив чималі гроші. Вивозитиме українців авіакомпанія МАУ. Але кого будуть перевозити «кабмінівськими» чартерами, якщо туристів планово до середини лютого вивозять власними чартерними рейсами туроператори? Туристи, доки на курортах усе спокійно, достроково виїздити й не поспішають. А решта – це кілька сотень українців, що працюють в Єгипті та їхні родини.

У ХУРГАДІ ВСЕ СПОКІЙНО

У п’ятницю в “Борисполі” приземлився перший літак з евакуйованими з Єгипту українцями. Купа камер вишукувалася в терміналі F у очікуванні рейсу з Хургади. Пасажири, переважно жінки та діти, родини українців, що працюють у Єгипті, підтвердили, що на морських курортах поки що все спокійно.

– А як ви дізналися про евакуацію? – питаю в однієї з жінок.

– Нам подзвонили з посольства о 12-й ночі і сказали: залишилось три останніх місця в літаку, літак безкоштовний, ви можете полетіти на батьківщину. І, звісно, ми погодилися.

– У Хургаді спокійно, - розповідає інший пасажир. Нам зателефонували з посольства і запропонували безкоштовний літак. – Українців у Єгипті ще багато. Але більше росіян. Їх не вивозять. Вони евакуюються за свій рахунок.

СКІЛЬКИ КОШТУЄ ЕВАКУАЦІЯ?

Для евакуації громадян України з Єгипту Кабмін виділив 10 млн. 299 тис. грн. Перевозити українців буде авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України». Планується, що всі українські громадяни, які перебувають у Єгипті, будуть вивезені в Україну до 6 лютого. Як заявляють у прес-службі МАУ, протягом цих трьох днів з Єгипту до України повернеться до двох тисяч громадян України (хто їх там стільки нарахував? – адже ідеться не про туристів!). У п`ятницю, 4 лютого, МАУ на запит МНС виконала два спецрейси до Києва – з Хургади та Каїра. А з п`ятниці до неділі авіакомпанія начебто здійснить ще 8 польотів між курортними містами Єгипту та Україною. Хоча МАУ навряд чи зможе здійснити 8 рейсів за два дні, для цього їм треба скасувати всі інші міжнародні рейси, бо інакше літаків не вистачить, крім того, більше двох рейсів на добу на таку відстань один літак здійснити не може за нормами безпеки.

За словами директорів українських турфірм, чартерний літак до Єгипту коштує в межах 45 тисяч доларів, тобто, близько 359 тис. грн. Таку вартість сплачує туроператор авіакомпанії. У вартість квитка вже включено витрати на паливо, харчування та обслуговування на бортах і аеропортові збори. Якщо МАУ здійснить 10 запланованих рейсів, це виходить 450 тисяч доларів, або ж близько трьох з половиною мільйонів гривень. А куди ж подінуться решта шість з половиною мільйонів? ЦЕ ЗАПИТАННЯ МИ АДРЕСУЄМО ДО МНС І КАБМІНУ. Та й ті 10 перельотів, імовірно, не будуть затребуваними.

До речі, на українських туристів ця пропозиція не поширюється. Тобто вони не можуть, якщо захочуть скористатися безкоштовним квитком?

Цікаво чому?

Але саме туристів у Єгипті якраз найбільше.

За підрахунками експертів, на курортах Єгипту станом на 31 січня відпочивало близько 6,5 тисячі туристів з України, але 80% з них мають повернутися до 12 лютого.

ТУРИСТИЧНІ ПОЇЗДКИ В ЄГИПЕТ УКРАЇНЦЯМ ЗАБОРОНЯТЬ?

Утім, у той час, коли туристи з інших країн масово залишають Єгипет, а країни евакуюють своїх громадян, літаки з українськими туристами продовжують вилітати до Єгипту. Хоча МЗС і МНС наполегливо рекомендують нашим співгромадянам утриматися від поїздок до батьківщини Пірамід.

У МНС переконані: “Будь-які гіпотетичні фінансові збитки для тих, хто оплатив свій відпочинок у цій країні, незіставні з цілком можливою втратою життя чи здоров’я”.

Як розповідає УНІАН член президії Асоціації лідерів турбізнесу України, директор туроператора Turtess Travel Олександр Новіковський, на сьогодні в компанії закрито продаж путівок у Єгипет у зв’язку зі складною політичною ситуацією, тож українських туристів з курортів лише забирають.

– До кінця наступного тижня наших туристів там не залишиться. Скарг від тих, хто повертається, нема, – запевняє Новіковський. – Немає жодного випадку, аби хтось просив повернутися назад. Немає ніяких питань, пов’язаних з безпекою туристів. У цих регіонах ситуація підконтрольна, люди відпочивають у штатному режимі й виїжджатимуть за програмами, які вони бронювали.

А ось тим туристам, які вже придбали путівки, але ще не встигли поїхати на відпочинок, пропонують або перебронювати їх на пізніші дати, або перенести подорож у іншу країну (якщо путівка коштуватиме дорожче – звісно, доведеться доплатити), або чекати на повернення грошей.

– Зараз ми не можемо повернути всю суму, гроші повертатимуться через місяць, – зазначає директор Turtess Travel. – Це пов’язано з тим, що гроші проплачено за авіаквитки, за розміщення в готелі. Повернути їх зараз терміново неможливо. Компанія не може розплатитися з усіма людьми одночасно. Але немає жодних підстав підозрювати неповернення…

Міністерство надзвичайних ситуацій виступило з ініціативою тимчасово заборонити туристичні поїздки в Єгипет для українських громадян. У МНС переконані, що “нинішня обстановка в Єгипті... створює реальну загрозу життю та здоров’ю людей, які перебувають в зоні заворушень... На сьогодні немає жодних підстав припускати, що найближчим часом напруга в цій арабській державі спаде”.

УВАЖНО ЧИТАЙТЕ ДОГОВІР З ТУРФІРМОЮ

Експерт з правових питань Андрій Гінкул проаналізував договори з туристами туроператорів і на наше прохання прокоментував ці документи.

Пане Андрію, чи помітили ви у цих договорах якісь порушення прав споживачів, у даному випадку туристів?

Помітив, і немало. Так, у договорі одного з найбільших туроператорів усе записано так, що в туриста майже немає ніяких шансів щось отримати в разі відмови від поїздки. Я там узагалі не знайшов згадок про форс-мажорні обставини, а відповідальність оператора дуже примарна. В решти – є побіжні згадки, чіпляючись за які й використовуючи Цивільний кодекс та закони про туризм і про захист прав споживачів, можна добитися відшкодування, за винятком невеликих витрат уже зроблених туроператором. Договори, складені турфірмами, захищають турфірми, що й природно, проте туристам треба дуже уважно ставитися до підписання таких документів. Бо потім у випадку зміни якихось обставин, як от, наприклад, зараз у Єгипті, буде дуже складно отримати свої кошти назад.

Кожна зі сторін договору може вимагати внесення змін або розірвання договору у зв`язку з істотними змінами обставин, з яких вони виходили при укладенні договору.До істотних змін обставин належать: погіршення умов подорожі, зміна термінів подорожі, непередбачене збільшення транспортних тарифів; введення нових або підвищення діючих ставок податків і зборів та інших обов`язкових платежів; різка зміна курсу національних валют; інші підстави, за домовленістю сторін.

Отже, чи зобов’язані українські турфірми повертати гроші туристам у разі відмови від поїздки через надзвичайні обставини?

Зобов’язані якщо є відповідні застереження в договорі, якщо турист письмово повідомив про відмову в поїздці, а підрядник погодився на відшкодування – повне чи часткове, - або коли турист зобов’язав здійснити відшкодування через орган захисту прав споживачів чи суд. Турист управі відмовитися від виконання договору до початку подорожі за умови оплати туроператору або турагенту фактично понесених ними витрат за послуги, надані до цього повідомлення.

А в разі, якщо турфірма відмовляється повертати гроші або стягує штрафи з туриста, чи може він звертатися до суду задля повернення своїх коштів?

Може в будь-якому разі, проте треба переглянути договір, щоб зрозуміти, чи такі штрафи не були там описані і чи є умова про розірвання договору при настанні форс-мажорних обставин. Інакше – буде дуже складно довести провину підрядника.

Чим у першу чергу керуватиметься суд – договором чи чинними нормами закону?

Передусім договором, при цьому рішень, які суперечать закону, суд також не прийматиме. Тому ще раз наголошую: щоб не втратити свої гроші, уважно читайте договір з туроператором. Якщо він вас не влаштовує – ідіть до іншої турфірми. Як показало наше мінідослідження – договори в частині різних форс-мажорів та повернення коштів у різних компаній різні.

Антоніна Лесич, Анна Ященко