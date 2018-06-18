Ален Делон розціловував українок, а з Києва повіз горілку

Тепер ще одна світова кінозірка може похвалитися тим, що відвідала Україну – з третьої спроби до нас таки долетів Ален Делон! З третьої, тому що аж двічі актора закликали на фестиваль «Молодість», та в останню мить Делону постійно щось заважало. І от тепер, відзначивши нещодавно 75-річчя, французький секс-символ завітав до Києва. Усього на один день – у ролі «зіркового» гостя церемонії премії «Телезірка», де на Делона чекала спецнагорода «За внесок у розвиток світового кінематографу». До речі, сам Ален до премії поставився трохи скептично. «Зазвичай подібні нагороди вручають тим, хто вже збирається з цього світу, – жартував актор. – Але, гадаю, мені вона дісталась за мій талант».

Зустрічали Делона як годиться – хлібом-сіллю, ще в аеропорту. Та це гостя не стільки потішило, скільки збентежило – про українські традиції французу заздалегідь не розповіли, тож і спробувати хліб він навіть не наважився. Зате пляшку горілки, яку йому відразу подарували, в руках покрутив. Хоча, як зізнався згодом, напою так і не скуштував. Відразу з аеропорту актор поїхав до готелю, де й відпочивав аж до вечора. Прогулянок центром Києва не влаштовував, хоча в Москві торік активно крокував у супроводі кількох охоронців. А в нас, мабуть, морози налякали…

Зате на самій «Телезірці» Ален Делон звання головної «родзинки» вечора таки підтвердив. Актор, який навіть у свої 75 виглядає справді по-джентльменськи, галантно розціловував усіх охочих дам, причому декотрим цілував руки, когось – у щоку та навіть у шию. «Мені подобаються всі жінки, а особливо українки», – кокетував актор. До речі, він уже понад десять років розлучений, але не приховує, що не проти ще раз піти до вінця. «Може, і в Україні знайду собі наречену», – напівжартував Делон. Жінки мліли, а французький секс-символ тільки підморгував… До речі, в Україну актор приїхав травмований – під час гри в теніс потягнув зв’язки на зап’ясті, тож червоною доріжкою «Телезірки» дефілював із перебинтованою рукою. «Нічого страшного, це не варте вашої уваги», – сміявся Делон на прес-брифінгу. Але особливих відвертостей від актора теж не дочекались. На запитання, з ким із світових кінозірок він підтримує дружні стосунки, Делон тільки плечима знизав: «Усі мої друзі давно пішли з життя…». Про дочку Анну, з якою грає в спектаклі, говорив захоплено: «Вона дуже талановита! Я вважаю її справжнім надбанням Франції!». А от запитання про те, чи справді він зіграє італійського прем’єра Сильвіо Берлусконі у фільмі про його інтимні вечірки (за гонорар у 2 мільйони євро) – чи то не розчув, чи то проігнорував…

Сама ж церемонія французького гостя, схоже, не вразила – у залі він сидів із незворушним виразом обличчя, навіть жарти, які Делону синхронно переводили, посмішку на його обличчі не викликали. А насамкінець наша телеведуча Сніжана Єгорова ще й кинулась Делону на шию. І виглядало це наче дитяче нав’язування. Утім, на афтепаті церемонії з наших зірок до Делона ціла черга вишикувалась – усі вважали за честь якщо не поспілкуватись, то принаймні сфотографуватися зі світовою знаменитістю…

Яна Данилевська

Фото УНІАН