У кінотеатрах – перший український фільм у 3D, папуга Голубок і знову вампіри

Черговий кінотиждень подарує глядачам п`ять новинок, серед яких «Сутінки» на німецький лад, мультфільм про нелітаючого папугу і перший український 3D-фільм.

“Кохаю і крапка” – українська романтична 3D-комедія про зустріч двох протилежностей. Запеклий романтик і чарівна мисливиця на олігархів... Що могло звести їх разом? Можливо, неприємності, а можливо щасливий випадок. Так чи інакше, проте вони знайшли один одного і тепер їм доведеться боротися за свої почуття зі своїм минулим, купкою бандитів і морською стихією.

Головні ролі у фільмі виконали українська співачка LiLu, зірка серіалу «Інтерни» Дмитро Шаракоіс, а також Павло Дерев`янко та Олександр Тютрюмов. Картина запам`ятається глядачам чудовими кримськими пейзажами і новою піснею, написаною LiLu спеціально для “Кохаю і крапка”.

“Смак ночі” – продовження вампірської тематики, якою останнім часом так захопилися глядачі та режисери. Фільм розповідає про важкого підлітка Лєну, яку перетворюють на вампіра і занурюють у світ гламуру та нічного життя. Але, як виявляється, насолодитися вічністю не так приємно, коли твій коханий – смертний, ще й поліцейський, який йде твоїм кривавим слідом.

У головних ролях Кароліна Херфурд, Ніна Хосс, Дженніфер Ульріх і Макс Римельт. Режисером фільму став Денніс Ганзель, який зняв неординарну драму «Хвиля» про експериментальне створення диктатури в суспільстві сучасних німецьких школярів.

Анімаційна комедія “Ріо” від режисера трьох частин «Льодовикового періоду» Карлоса Салдана розповість історію блакитного папуги ара, що не вміє... літати.

Зніжений в домашніх умовах, папуга Голубок потрапляє в Ріо-де-Жанейро, де його головною метою стає навчитися літати, а також продовжити свій рід. Героя очікує чимало кумедних пригод, запаморочливих спроб злетіти, у наслідку яких, можливо, він нарешті пізнає свою справжню суть.

“Все добре, мамо” – новий російський фільм від режисера Федора Попова, головні ролі в якому виконали Поліна Агуреєва та Олексій Філімонов. Детективна мелодрама розповідає про пригоди московського журналіста, який мимоволі стає свідком убивства в готелі на Балканах. Тут же він зустрічає молоду покоївку, і саме ця зустріч визначить його подальшу долю.

“Ключ саламандри” – свіжий екшн спільного виробництва Росії та США. Фільм зібрав на майданчику чимало як російських, так і закордонних зірок – Рутгера Хауера, Майкла Медсена, Олексія Горбунова, Юлію Горшеніну та багатьох інших.

«...Сьогодні ми отримали безцінний дар – еліксир життя ...» – робить сенсаційну заяву голова корпорації «Фарм-Лайн» у Бангкоку. Дивовижний препарат з`явився завдяки дослідженням властивостей саламандри оновлювати клітини ... «Самогубство конгресмена! Восьмий випадок за місяць! Епідемія самогубств! », – Так звучать заголовки газет. Один з кращих поліцейський тайської столиці береться за розслідування низки таємничих смертей...

На острові в Південно-Східній Азії зникла Міжнародна наукова експедиція. Останнє повідомлення, отримане від учених, сповіщає про загрозу глобальної катастрофи. Рятувальна група знаходить на острові сліди лабораторії, в якій проводили досліди над тваринами і людьми... Що об`єднує всі ці події? ? І чому ключ до розгадки треба шукати в диких азіатських джунглях?..

Катерина Зінов’єва