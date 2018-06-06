Відкриття сезону в «Парку Київська Русь»: лицарські сходки на сталевих конях і гарний настрій

Центр культури та історії Древньої Русі «Парк Київська Русь» (с. Копачів Обухівського району Київської області) минулих вихідних відкрив новий сезон.

Відкриття було незвичайним. Родзинкою події стали спеціальні гості - байкери київського мотоклубу «Skulls MC», які приїхали у Парк зі своїми друзями.

Все почалося із 45-кілометрового мотопробігу, що стартував у Києві на дніпровській набережній біля пам`ятника засновникам міста. Хлопці на залізних конях зібралися тут десь об 11 і «повели» всіх охочих до "Парку Київська Русь".

Заступник голови державної служби курортів і туризму України Дмитро Заруба, арт-директор «Парку Київська Русь» Наталія Петрова, автор проекту «Парку Київська Русь» Володимир Янченко відкривають новий сезон.

"Девіз нашого фестивалю - створити міст між минулим і майбутнім. Як вам відомо, раніше був кінь - наша конячка, нині, це начебто символічно, є залізний кінь - мотоцикл. Насправді це науково-технічний рух прогресу. І без цієї конячки, без розуміння, що таке швидка їзда, не було б технічного прогресу ", - зазначив автор проекту " Парк Київська Русь " Володимир Янченко.

За словами автора проекту цей сезон буде відрізнятися ґрунтовно підготовленими фестивалями.

Сезон -2011 триватиме у Парку 7 місяців.

Кияни давно чекали на відкриття сезону у Парку, і проводячи святковий уїк-енд на відкритті сезону, із задоволенням роздивлялися нові дерев’яні споруди. Взимку творці проекту працювали над зведенням веж та огорожі Великого Ярославого Двору, який за планом розташується на території Дитинця. На території Дитинця і «Предграддя» з’явилися чотири нові садиби XI-XIII ст.: будиночок ювеліра, трапезна, музей середньовічної зброї та музичних інструментів.

Спеціально для відвідувачів Парку відбулася демонстрація роботи метальної машини.

У цей день у Парку зібралися близько двохсот власників оригінальніх мотоциклів.

Байкери охоче давали себе розгледіти зацікавленій публіці.

Байкери зізналися, що вирвалися в Парк із Києва з великим задоволенням.

"Ми любимо нашу країну, а людина, яка любить свою країну має знати історичне підґрунтя. Тому ми тут. Чоловік з конем - це добре, сьогодні ще є чоловіки, які їздять на залізних конях ", - розповів представник київського мотоклубу " Skulls MC " Олександр Пікалов.

На відкритті сезону у "Парку Київська Русь" побували понад 200 байкерів.

Індивідуальний дизайн мотоциклів цікавив своєю неповторністю.

Всі були у захваті від пивного конкурсу, який вів сам Олександр Пікалов (грає Віктора Януковича у "Вечірньому кварталі". - УНІАН), представник київського мотоклубу «Skulls MC».

Оновленим цього року предстало Місто майстрів. Більшість продавців розташувалися у зручних дерев’яних будиночках.

До нового сезону у Парку підготували колекцію чоловічого і жіночого одягу та аксесуарів в етнічному стилі для повсякдень. Відтепер можна не тільки перевдягнутися у костюм епохи Давньої Русі, але й придбати щось собі на згадку. Одяг створено з натурального льону. Також пропонуються сумки і пояси.

Глиняний посуд завжди користується підвищеним попитом.

Художниця-кераміст продає свої эксклюзивні вироби.

Майстер-клас із виготовлення глиняного посуду.

Цього року на відвідувачів чекають 5 історичних міжнародних фестивалів.

У Парку в 2011 році заплановані богатирські бої, змагання лучників, лицарські турніри, прогулянки на повітряній кулі, музичні виступи виконавців різних напрямків, виступи артистів вогняних театрів, каскадерів і байкер-шоу.

Екстримальна програма "Витязі Стародавньої Русі".

Парк - хороша експериментальна база, чудове місце для росту, для імпровізації акторської, режисерської, трюкової.

Як зазначив директор Ліги каскадерів України Назар МАЙБОРОДА, на цей сезон Ліга каскадерів підготувала близько десяти нових програм, які мають історичне і смислове навантаження.

"Трюки, екшн, щось новеньке - комедійне і серйозне трюкове. Народ не бачив цього", - сказав він.

Скоморохи у Парку веселі і галасливі, а ще вони вміють танцювати.

Сезон-2011 триватиме 7 місяців. На відвідувачів чекають 5 історичних міжнародних фестивалів.

Перший масштабний історичний фестиваль – «Київська Русь XIII ст.» відбудеться 21-22 травня. 18-19 червня пройде міжнародний фестиваль «Лицарство XV ст. – Штурм фортеці». Традиційний фестиваль «Билини Стародавнього Києва – IX-XI ст.» має відбутися 27-28 серпня. 24 та 25 вересня пройде фестиваль «Гості Стародавнього Києва – XV ст.». Останнім з великих заходів стане міжнародний лучний турнір «Стріла Стародавнього Києва» - 8 жовтня.

Двобій лицарів княжої доби.

Учасниця екстремальної програми "Витязі Стародавньої Русі".

Скоморохи розважали гостей стрибками через скакалку.

У Парку також подбали про школярів, започаткувавши благодійну акцію «Дитинець Києва кличе вас!», мета якої організувати якісне дозвілля та розповісти про історію і традиції Київської Русі дітям. Для цього 500 тис. школярів Києва та області отримають спеціальні запрошення, які дозволять безкоштовно відвідати один із заходів у Парку Київська Русь.

Хоровод — найдавніший вид обрядово-ігрових танків.

«Заходи будуть цікаві, видовищні і наші гості зможуть для себе знайти все, що потрібно для відпочинку та гарного проведення часу», - розповів В.Янченко.

У будиночку Нестора Літописця затишно, повітря наповнене пахощами натурального дерева.

Щовихідних у парку будуть проходити тематичні заходи: Свято коваля, дощу, день середньовічної моди, свято врожаю, вареника. Також у парку будуть відзначати день Святих Кирила і Мефодія, Святої княгині Ольги, князя Володимира, святкувати Медовий Спас, День Києва, День Незалежності та інші події.

Сувенір із символікою "Парка Київська Русь" - на згадку про перебування у Парку.

Цього року «Парк» очікує понад мільйон відвідувачів - з Київської, Чернігівської, Черкаської, Житомирської областей. Також у парку очікують гостей зі Львова, Одеси, Дніпропетровська. Серед іноземців традиційно домінуватимуть поляки, білоруси, росіяни, литовці, грузини.

Анна Хрустальова