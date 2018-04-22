Безкоштовні екскурсії «Сімейні традиції живої природи» у зоопарках

23 червня 2007 року в Київському зоопарку запущено перший рейс експресу «Сімейні традиції живої природи». Відтепер щонеділі протягом усього літа відвідувачі зоопарку зможуть безкоштовно стати пасажирами експресу та під час захоплюючої екскурсії дізнатися про унікальні сімейні традиції мешканців зоопарку.

Освітня програма «Сімейні традиції живої природи» є черговим етапом реалізації Програми співробітництва «Київстар» з зоопарками та дельфінаріями України.

Першими учасниками екскурсії стали сім’ї відомих людей: актора Володимира Горянського, телеведучого Анатолія Борсюка, а також журналісти популярних ЗМІ.

У Київському зоопарку екскурсії проводитимуться безкоштовно щонеділі протягом літа з 10-ї до 18-ї години. Наприклад, вже першого дня роботи експресу «Сімейні традиції живої природи» у неділю 24 червня його пасажирами стали понад півтисячі відвідувачів зоопарку.

Основу екскурсії «Сімейні традиції» складають унікальні сімейні традиції тварин, у яких самою природою закладено такі важливі сімейні цінності, як вірність, турбота, виховання дитинчат, самовідданий захист сім’ї, дбайливе ставлення до близьких. Пасажири екскурсійного паровозика дізнаються, чия родина вважається найбільш дружною, як захищають дитинчат найбільш смугасті тварини, чому слониха вважається найбільш дбайливою матусею та багато інших цікавих фактів. Подібні екскурсії компанія «Київстар» планує проводити також в інших зоопарках країни.

Керівник департаменту корпоративних зв’язків «Київстар» Жанна Ревнова зазначає, що «ця ініціатива компанії є черговим етапом реалізації національної програми співробітництва «Київстар» з зоопарками та дельфінаріями України».

Пані Ревнова каже, що у цій важливій для компанії соціальній програмі вони намагаються охопити всі аспекти розвитку зоопарків як унікальних місць сімейного дозвілля.

«Необхідно, щоб це дозвілля було не лише веселим, але й корисним. Нова недільна екскурсія - це чудова можливість саме таким чином провести вихідний день разом з усією сім‘єю. Відвідавши нашу екскурсію і дізнавшись про найкращі сімейні традиції мешканців зоопарку, більшість з вас погодяться з тим, що нам є чому повчитися у природи. Девіз програми цього року: «Всією сім’єю у зоопарк разом з «Київстар»!», - зазначає керівник департаменту.

Керівник науково-просвітницького відділу Київського зоопарку Кирило Трантінз радістю підтримав ініціативу постійного партнера зоопарку компанії «Київстар» заснувати ще одну добру традицію - традицію проведення освітніх сімейних екскурсій у зоопарку.

«У сучасному мегаполісі зоопарк має бути й місцем зустрічі з живою природою, і освітнім центром. А головне – нам важливо, щоб сім’ї з дітьми, що приходять до нас, дізнавалися про насправді повчальні приклади сімейних стосунків у світі природи», - каже К. Трантін.

Всеукраїнська програма співробітництва «Київстар» з зоопарками та дельфінаріями стартувала 2004 року і на сьогодні охоплює зоопарки Києва, Мени, Одеси, Харкова, Сімферопольський зоокуточок, а також найбільший в СНД дельфінарій Одеси.