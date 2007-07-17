ЗМІ: Актор Михайло Кононов помер у цілковитій бідності

У вівторок, 17 липня, вирішуватиметься питання про те, де відбудеться прощання і похорони відомого кіноактора, народного артиста Росії Михайла Кононова. Напередодні після важкої, тривалої хвороби він помер у відділенні кардіореанімації одній з московських лікарень. У Спілці кінематографістів РФ уточнили, що актор помер від серцевого нападу.

Як пишуть російські газети, великий актор, забутий друзями й колегами, помер у цілковитій бідності. 67-річний артист потрапив у лікарню два тижні тому через проблеми з легенями. Проте в лікарні його стан лише погіршувався: у Михайла Івановича просто не було грошей, щоб придбати необхідні медикаменти.

Увечері 15 липня його перевели у відділення кардіореанімації, але врятувати життя артистові не вдалося. "Ми з друзями зібрали невелику суму, щоб купити Михайлу Івановичеві ліки, - говорить сусід Кононова по палаті Михайло Т. - Але було вже пізно, ми не зуміли його врятувати".

Біографія Михайла Кононова

Михайло Іванович Кононов народився 25 квітня 1940 року. Після закінчення у 1963 році театрального училища імені Щепкіна він до 1968 року працював у Малому театрі, але покинув театральні підмостки, і потім його творча діяльність була пов`язана, головним чином, з кінематографом.

Актор знявся більш ніж у 50 картинах. Він дебютував у кіно в 1961 році в картині Івана Пір’єва "Наш спільний друг". Потім були ролі у фільмах "У вогні броду немає", "На війні, як на війні", "Начальник Чукотки", "Андрій Рубльов". До початку 70-х років Михайло Кононов був уже дуже популярним і до того ж всенародно улюбленим актором. Найбільший глядацький успіх припав на телесеріал "Велика перерва", де Михайло Кононов блискуче зіграв вчителя Нестора Петровича.

З кінця 80-х Михайло Кононов усе рідше з`являвся на екрані. Він зіграв офіцера КДБ у картині Юрія Кара "Бенкети Валтасара, або ніч із Сталіним" (1989), Климента Ворошилова в драмі Андрія Міхалкова-Кончаловського "Ближній круг" (1992) і деякі інші ролі. Але від більшості пропозицій актор категорично відмовлявся. Актор неполюбляє ті свої роботи, які принесли йому популярність глядачів, - "Начальник Чукотки", "Велика перерва" або "Гостя з майбутнього". "Якщо говорити про визнання у професійних кругах, - каже актор, - то більший успіх принесла мені невелика роль Хоми в картині "Андрій Рубльов".

Михайло Кононов також знімався у фільмах: "Начало", "Здрастуй і прощай", "Тайгова повість", "Вокзал для двох", "Царське полювання", "Царевич Олексій". З новим поколінням кінематографістів і в новому російському кіно він не знайшов собі місця.

Заслужений артист РРФСР (1989).

За матеріалами NEWSru.com