Почалася ювілейна ретроспектива фільмів з Богданом Ступкою

До 70-ліття великого актора

У київському кінотеатрі «Україна» 29 вересня відкрили ювілейну ретроспективу фільмів за участю видатного українського актора Богдана Ступки. Із понад ста стрічок для демонстрації обрали сім.

Першим показали фільм «Серце на долоні» польського режисера Кшиштофа Зануссі. За роль у ньому Ступка отримав відзнаку «Срібний Марк Аврелій» на римському кінофестивалі. Це – прем’єрний показ картини, хоча її вже можна було побачити в Україні під час Днів польського кіно. Богдан Ступка в «Серці на долоні» зіграв багатія, що шукає, в кого б забрати серце для трансплантації, а знаходить справжнє внутрішнє перетворення і зміну цінностей.

Далі в «Україні» щовечора до 5 жовтня показуватимуть по фільму. Це кінодебют Ступки «Білий птах з чорною ознакою» Юрія Іллєнка, прем’єра російської екранізації чеховського «Іванова» Вадима Дубровицького, фільм «Платон Ангел» за п’єсою Олексія Коломійця, інша екранізація Чехова «Господи, прости нас грішних», біографічна картина «Із життя Остапа Вишні». А закінчиться ретроспектива російським фільмом «Дім» Олега Погодіна.

На запитання, чому обрано саме ці сім фільмів, Богдан Ступка під час брифінгу відповів просто:

– Я хотів ці. Сім вистачить. Ми старалися вибрати найкращі, адже не всі стрічки, в яких я знімався, мають однакову художню вартість. У деяких я лише заробляв гроші. Частину кращих фільмів часто показують, вони вже набили оскому, а ті, які відібрано для цієї ретроспективи – ні.

Також він згадав курйозну історію про свій перший фільм, «Білий птах з чорною ознакою». Виявляється, Ступка мав зіграти лише в епізоді, а головна роль була призначена Івану Миколайчуку, але його не затвердив ЦК Комуністичної партії. Там вирішили, що негативного за радянськими поняттями героя не повинен грати такий ясноокий актор, що недавно зіграв Тараса Шевченка, «а є там у пробах такий хлопець із колючими очима, от його й поставте».

– Ця ретроспектива викликає в мене приємність, що збираються люди і що вони побачать ті фільми. Звісно, це і певна риска, етап. А ще – приємно, що іноді в нас згадують і про українських акторів. Адже так боляче: в нас багато чудових акторів, а кіно практично немає.

Після завершення ретроспективи, 7 жовтня, в театрі імені Івана Франка відбудеться ювілейний вечір «Увесь цей джаз». Організатори обіцяють глядачам цікаві сюрпризи, але не відкривають жодних деталей. Єдине, що вдалося дізнатися – до цього заходу художник Борис Якутович написав кількадесят портретів Богдана Ступки. Наступного дня все це можна буде побачити по телевізору: трансляцію ювілейного вечора готує «Перший Національний».

Несподіваний нюанс: головний організатор ретроспективи – «Група компаній Дмитра Фірташа», крім того, вона відбувається за сприяння Віктора Януковича-молодшого. Цікаво, чи допоможе увага до української культури одіозним персонажам вітчизняної політики, як казав Андрухович, «покращити собі карму».

Олег Коцарев