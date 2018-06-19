“Фея лісу і чарівний меч”: Парк Київська Русь дарує дітям новорічний мюзикл

Центр культури та історії “Парк Київська Русь”, що збирав поціновувачів культури Давньої Русі на свої весняні, літні і осінні заходи, не залишає своїх гостей і взимку. До новорічних свят Парк запропонував до уваги дітей і батьків феєричну новорічну виставу-мюзикл “Фея лісу і чарівний меч”.

Новорічні свята – саме той час, коли батьки розважають дітей, аби не зменшити або, боронь Боже, не знищити у них віру в чудеса. Тому новорічна вистава “Фея лісу і чарівний меч”, сеанси якої проходять з 27 по 30 грудня і 2 січня у столичному кінотеатрі “Кінопанорама”, є чудовим вибором.

Вистава-мюзикл розповідає фентезійну історію про чарівний меч, заволодіти яким може лише найсміливіший, найрозумніший і найдобріший воїн. Але і воїнам доведеться нелегко, адже меч захищає сама Фея лісу, яка з допомогою своїх вірних ялинок готова створити будь-які перешкоди на шляху сміливців.

Нарешті такий воїн з’являється – це принц Мечислав (без меча) з Русі. Закохавшись у принцесу Миловиду, він обіцяє її грізному і дещо істеричному батьку-королю знайти і принести цей чарівний меч.

Вистава “засмоктує” навіть дорослого глядача – чудові костюми, на диво гарна гра акторів, вражаючі двобої на мечах і музичні композиції, записані спеціально для “Феї лісу”, створюють відчуття повної присутності в казці.

- Звісно, було нелегко розвернутись на відносно невеликій сцені, але ми на повний масштаб розвертаємось у “Парку Київська Русь”, а на сцені робимо те, що дозволяє простір і те, що легше сприймати дітям. Навіщо лякати дітей трюками? Це можна робити більш естетично. Цю виставу робили для дітей і заради дітей – ми всі знаємо, які діти, часто з ними працюємо, тому весь цей захід ставили з відкритим і легким серцем, - розповідає режисер-постановник трюків “Феї лісу і чарівного меча” Ігор Мисливий.

Але найбільш приємним є те, що це не традиційна театральна вистава, на сцені якої присутні лише професіонали, а зал виступає лише у якості глядачів. Актори Парку всіма силами намагаються долучити до казки і дітей, в окремих сценах звертаючись безпосередньо до залу і в більшості випадків імпровізуючи.

Реакція дітей була невимушеною і радісною – їм дали змогу допомогти чарівним персонажам! Треба розповісти Феї лісу, хто наближається до неї або ж допомогти Мечиславу і сказати, де заховано чарівний меч.

Маленькі активісти викрикували підказки героям навіть під час сцен, де спілкування з публікою не передбачено. Дітям така атмосфера створила повний ефект присутності у казці.

Кумедні і харизматичні персонажі повсякчас викликали голосний сміх, як у наймолодшої, так і у дорослої публіки. Самозакохана Фея, істеричний король, міфічна істота Вубі, смішні заморські принци сталися до вподоби всьому залу.

Після вистави маленькі глядачі не захотіли відпускати акторів, зажадавши потиснути руку королю або ж сфотографуватись із чарівним мечем і Мечиславом.

У рамках вистави для дітей проходила розважила новорічна програма у холі кінотеатру – тут із дітьми грали Дід Мороз і Снігуронька, що провели кілька активних ігор із всіма охочими, поводили хоровод і заспівали традиційну “В лесу родилась Елочка.

Приємно, що і на Новий рік “Парк Київська Русь”, що поставив собі за мету розвивати у нащадках князів любов до батьківщини і її минулого, не забув про дітей, які саме у свята потребують якісних культурних програм.

Катерина Зінов’єва

*** Квитки на виставу можна придбати в театральних касах: Карабас, Квитки.ua,Show-ticket та Bilethouse.

Партнер заходу - Всеукраїнська молодіжна громадська організація ”Союз молоді регіонів України”.

