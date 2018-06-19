“Фея лісу і чарівний меч”: Парк Київська Русь дарує дітям новорічний мюзикл
Фентезійна історія про чарівний меч... Воїнам доводиться нелегко, адже меч захищає Фея лісу... Вистава “засмоктує” навіть дорослого глядача. Фоторепортаж.
Центр культури та історії “Парк Київська Русь”, що збирав поціновувачів культури Давньої Русі на свої весняні, літні і осінні заходи, не залишає своїх гостей і взимку. До новорічних свят Парк запропонував до уваги дітей і батьків феєричну новорічну виставу-мюзикл “Фея лісу і чарівний меч”.
Новорічні свята – саме той час, коли батьки розважають дітей, аби не зменшити або, боронь Боже, не знищити у них віру в чудеса. Тому новорічна вистава “Фея лісу і чарівний меч”, сеанси якої проходять з 27 по 30 грудня і 2 січня у столичному кінотеатрі “Кінопанорама”, є чудовим вибором.
Вистава-мюзикл розповідає фентезійну історію про чарівний меч, заволодіти яким може лише найсміливіший, найрозумніший і найдобріший воїн. Але і воїнам доведеться нелегко, адже меч захищає сама Фея лісу, яка з допомогою своїх вірних ялинок готова створити будь-які перешкоди на шляху сміливців.
Нарешті такий воїн з’являється – це принц Мечислав (без меча) з Русі. Закохавшись у принцесу Миловиду, він обіцяє її грізному і дещо істеричному батьку-королю знайти і принести цей чарівний меч.
Вистава “засмоктує” навіть дорослого глядача – чудові костюми, на диво гарна гра акторів, вражаючі двобої на мечах і музичні композиції, записані спеціально для “Феї лісу”, створюють відчуття повної присутності в казці.
- Звісно, було нелегко розвернутись на відносно невеликій сцені, але ми на повний масштаб розвертаємось у “Парку Київська Русь”, а на сцені робимо те, що дозволяє простір і те, що легше сприймати дітям. Навіщо лякати дітей трюками? Це можна робити більш естетично. Цю виставу робили для дітей і заради дітей – ми всі знаємо, які діти, часто з ними працюємо, тому весь цей захід ставили з відкритим і легким серцем, - розповідає режисер-постановник трюків “Феї лісу і чарівного меча” Ігор Мисливий.
Але найбільш приємним є те, що це не традиційна театральна вистава, на сцені якої присутні лише професіонали, а зал виступає лише у якості глядачів. Актори Парку всіма силами намагаються долучити до казки і дітей, в окремих сценах звертаючись безпосередньо до залу і в більшості випадків імпровізуючи.
Реакція дітей була невимушеною і радісною – їм дали змогу допомогти чарівним персонажам! Треба розповісти Феї лісу, хто наближається до неї або ж допомогти Мечиславу і сказати, де заховано чарівний меч.
Маленькі активісти викрикували підказки героям навіть під час сцен, де спілкування з публікою не передбачено. Дітям така атмосфера створила повний ефект присутності у казці.
Кумедні і харизматичні персонажі повсякчас викликали голосний сміх, як у наймолодшої, так і у дорослої публіки. Самозакохана Фея, істеричний король, міфічна істота Вубі, смішні заморські принци сталися до вподоби всьому залу.
Після вистави маленькі глядачі не захотіли відпускати акторів, зажадавши потиснути руку королю або ж сфотографуватись із чарівним мечем і Мечиславом.
У рамках вистави для дітей проходила розважила новорічна програма у холі кінотеатру – тут із дітьми грали Дід Мороз і Снігуронька, що провели кілька активних ігор із всіма охочими, поводили хоровод і заспівали традиційну “В лесу родилась Елочка.
Приємно, що і на Новий рік “Парк Київська Русь”, що поставив собі за мету розвивати у нащадках князів любов до батьківщини і її минулого, не забув про дітей, які саме у свята потребують якісних культурних програм.
Катерина Зінов’єва
*** Квитки на виставу можна придбати в театральних касах: Карабас, Квитки.ua,Show-ticket та Bilethouse.
Партнер заходу - Всеукраїнська молодіжна громадська організація ”Союз молоді регіонів України”.