Шон Карр присвятив шахтарям пісню українською мовою

Минулого тижня зять лідерки БЮТ Юлії Тимошенко 39-річний Шон Карр та його рок-група ”ДіВіЕс” зняли кліп на пісню ”Феллен Френдс”, що в перекладі з англійської означає ”Друзі, які відійшли”. Пісня присвячена шахтарям, які загинули на роботі.

— Ідею кліпу я придумав, коли торік спустився з Женею в донецьку шахту імені Баженова, — розповів ”ГПУ” Шон Карр. — У моєму рідному місті Лідсі багато шахт. Туди водять на екскурсії школярів. Я думав, Донецьк схожий на Лідс. Але українські шахтарі працюють, як британські 70 років тому. Це героїчно.

— За кілька днів до зйомок ми поїхали до Донецької області, — розповідає дружина Шона Карра Євгенія Тимошенко. — І звідти привезли хор шахтарів. Наприкінці кліпу вони співають: ”Світло є завжди в кінці тунелю”. Також запросили київський квартет скрипалів.

Режисером був Ігор Стеколенко — той, що робив рекламу шоколаду ”Корона” та відео групі ”Брати Карамазови” й Олександрові Пономарьову. Знімали у 13-му павільйоні Національного виставкового центру (ВДНГ. — ”ГПУ”). Там за радянських часів для виставки обладнання для шахт зробили декорації шахти. Музиканти переодягнулися в шахтарське обмундирування, вимазалися сажею і облилися рослинним маслом.

— У кліпі кілька сюжетних ліній, — розказує гітарист групи ”ДіВіЕс” Богдан Тарасов. — Спочатку просто показують музикантів. Потім — один день із життя шахтаря. Пісня і кліп трагічні, оскільки шахтарі потрапляють у завал. Не всім вдається вибратися. Ще побудували декорації звичайної квартири, теж на ВДНГ. Там знімали шахтарську сім’ю.

Євгенія Тимошенко не брала участі в зйомках, але постійно була у гримерці Шона Карра. Добу не відходила від знімального майданчика.

Пісня ”Феллен Френдс”, записана англійською мовою, увійшла до другого альбому ”Біг Фіш” (”Велика Риба”. — ”ГПУ”), який презентували 8 липня. Кліп покажуть по телебаченню у вересні.

— Чоловік забажав співати українською, тому восени ми запишемо українську версію, — каже дружина співака.

— Шона постійно питають, чи не хотів би він співати українською, — додає Тарасов. — Певно, допекли вже до такого стану, що він вирішив здатися.

Богдан Логвиненко, "Газета по-українськи"