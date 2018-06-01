Письменники нагодували Януковича лимонами

Та організували урочистий автопробіг на честь Міжнародного Дня книги.

23 квітня письменники й видавці брати Капранови влаштували в Києві святкування Дня Книги. О дванадцятій годині учасники зібралися на Контрактовій площі. Капранови традиційно надали урочистостям іронічного забарвлення. Цього разу головною смішинкою було «годування» шістнадцятьма лимонами пакету з зображенням Віктора Януковича – як натяк на знаменитий гонорар «письменника».

Лимон до пакета міг закинути будь-хто, єдиною умовою було виголошення якогось побажання. Наприклад, Януковичу побажали почати писати ще й вірші, аби й гонорари за видання поезії в Україні стрімко зросли. А народний депутат Олесь Доній символічно «понадкусював» свій лимон перед тим, як віддати його.

Потім відбулося вручення премії «Дебют року» – її одержав Антон Кушнір за книжку “Urban strike”. Лауреату дали пляшку вина, щоб він її закопав, а відкопав уже, скажімо, у день отримання Нобелівської премії, а також символічний «скарб» з дрібних монет різних країн.



Відкоркувавши шампанське, письменники рушили в автопробіг переповненими вулицями Києва. Попереду – брати Капранови на своєму фірмовому горбатому «Запорожці»-кабріолеті, а далі у різних автівках – Антон Санченко, Анатолій Дністровий, Дмитро Лазуткін, Олег Коцарев, Ксенія Ковальська та інші письменники і журналісти. Першою зупинкою пробігу була книгарня «Знання» на Хрещатику. Як відомо, нині вона не працює, в ній відбувається ремонт, і письменники вирішили висловити свою стурбованість із цього приводу. Із зачиненого приміщення назустріч їм вийшла жінка, що назвалася юристкою, представницею інтересів власника. Вона запевнила, що після ремонту і реконструкції книгарня «Знання» неодмінно відновить роботу.

– Тут буде книгарня. Але зараз вона потребує ремонту і приведення до нормального вигляду, бо перебуває в дуже поганому стані.

Щоб присутні переконались у необхідності ремонту, їх запросили зазирнути всередину «Знання» подивитися на обдерту стелю та інші ознаки занепаду. Представниця власників переконана, що відновлена книгарня стане якісною і сучасною, а також у ній буде інтернет-бібліотека.

Утім, здається, учасники автопробігу не дуже повірили у відродження «Знань», і поставилися до слів юристки відверто скептично. За характерним збігом обставин, саме тут зламався «Запорожець» братів Капранових, тож вони мусили пересісти в інші автомобілі.

Останнім пунктом автопробігу стало більш оптимістичне місце, а саме нова, нещодавно відкрита книгарня з веселою назвою «Масква» на вулиці Саксаганського. У цьому невеличкому магазині досить непоганий вибір літератури, а у вітрині сидить скелет і читає книжку. Тут учасники пробігу привітали «Маскву» з відкриттям, проспівали «Многая літа» і побажали, щоб в українських містах і надалі з’являлися нові книгарні, а не зачинялися старі.

Микола Третяк