Маковецький пригадав рідну українську, а Писанка заговорила поганою російською

У суботу в столиці пройшла церемонія відкриття 37-го Київського міжнародного фестивалю “Молодість.”

“Сьогодні тут точно будуть “високі” гості”, - промайнула думка, як тільки я переступила поріг Національного палацу “Україна”, де 20 жовтня проходила церемонія відкриття 37-го Київського міжнародного кінофестивалю “Молодість”: попереду біля металошукачів стояли черги, а зі своїми сумочками представницям прекрасної статі довелося навіть на якийсь час розлучитися - їх відправляли не сканограф. З кожним роком “Молодість” приваблює все більше зірок, і охорона посилюється прямо пропорціонально їх величині.

Головний герой фільму-відкриття фестивалю голландського режисера Йоса Стеллінга “Душка” актор українського походження з Росії Сергій Маковецький прийшов на показ одним з перших. Маковецький заявив, що для нього це справжня прем`єра - він побачить фільм вперше: “Я знаю про нього все. Але не бачив ні кадрика”. А потім представив журналістам свою партнерку по картині - голландську актрису Сільвію Хукс, яка вперше відвідала Україну. До речі, фільм “Душка” було висунуто від Нідерландів на “Оскар” у номінації “Кращий іноземний фільм”.

Акторське подружжя Ольга Сумська і Віталій Борисюк завжди традиційно відвідують “Молодість”. “Якщо я зараз скажу, яким був мій перший фестиваль і скільки мені було років на той момент, я ж відкрию таємницю свого віку”, - кокетувала актриса. Сумська зізналася, що хотіла б знятися у молодих режисерів і взяти участь у конкурсі. “Я завжди відгукуюся на пропозиції, коли мене звуть знятися в якомусь кінопроекті, іноді роблю це навіть безкоштовно, щоб підтримати молодих”, - заявила Ольга.

“Міс Україна-Всесвіт-2006” Інна Цимбалюк з`явилася під ручку з телеведучим на прізвище Дівєєв-Церковний. Засліпивши охоронців білосніжною усмішкою, Інна у маленькій коктейльній золотистій сукні пройшла без перешкод через металошукачі. Дівєєв-Церковний зголосився здати її кожушок в гардероб, а красуня в цей час розповідала, як їй подобається фестиваль і його атмосфера. “У квитках було написано на сьому. Потім мені подзвонив Льоша Дівєєв і сказав, що початок о п`ятій. Я зібралася рівно за 20 хвилин. Дуже наряди не підбирала”, - поділилася з журналістами Цимбалюк. Для неї відвідини “Молодості” теж стали вже традицією, минулого року в рамках фестивалю вона дивилася підбірку “маленьких французьких фільмів”. Сама ж зізналася, що більше за все любить радянське кіно, на якому виросла.

Дівєєв-Церковний похвалився, що одяг завжди купує дорогий - не важливо, куди його одягає - на фестиваль або ще куди... Він хотів показати себе знавцем кінематографа - розповідав про свій “послужний список” кінофестивалів, які йому вдалося відвідати. “Дуже раджу і настійно рекомендую, - з видом знавця говорив він, - подивитися хоч би російську програму фестивалю. Особливо їх шедевр “Прості речі.”

За традицією, першим на відкритті “Молодості” виступив Президент України Віктор Ющенко, який є також почесним президентом фестивалю. “Важко було завжди. За часів Олександра Петровича Довженка теж говорили, що знімати кіно в нашій країні важко. Але ж знімали”, - оптимістично заявив Президент. Ющенко також вручив статуетку “Скіфський олень” за внесок у кінематограф іранському режисерові Мохсену Макмальбафу, який цього року очолює жюрі “Молодості”.

Потім на сцену запросили всіх учасників картини відкриття. "Це велика честь і радість для мене відкривати фестиваль своєю стрічкою, тим більше вона знімалася тут (у Палаці «Україна». - Авт.). І взагалі цей фільм був створений для відкриття фестивалю, оскільки саме на відкритті кінофестивалю в моїй фільмі закручується вся інтрига", - заявив Йос Стеллінг.

“Я бажаю нашій країні щастя”, - захоплено виголосив Маковецький, і після невеликої паузи додав: “Росії теж щастя”. Ця фраза викликала усмішку навіть у президентського подружжя. До речі, Маковецький приємно здивував, коли представляючи картину, заговорив українською мовою. “Я не знаю, хто я. Я українець за паспортом і душею, і росіянин по життю”, - міркував актор. В той же час українська телеведуча і актриса Руслана Писанка, яка теж зіграла в “Душці”, “узяла слово” російською мовою, - звичайно, з сильним українським акцентом.

Цього року в конкурсній програмі міжнародного кінофестивалю, який проходить з 20 по 28 жовтня, змагаються 62 картини з 24 країн світу, і серед них 7 українських стрічок. По три картини братимуть участь у конкурсі студентських і короткометражних робіт, і «Біля річки» режисера Єви Нейман боротиметься за головний приз серед повнометражок.

Анна Ященко