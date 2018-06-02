"Фамільні зустрічі" розкрили почаївським семінаристам секрети щасливого шлюбу

Православний сімейний журнал «Фамілія» провів у Почаївській духовній семінарії творчий діалог «Фамільні зустрічі».

Журнал «Фамілія» відвідав Почаївську лавру на запрошення митрополита Тернопільського і Кременецького Сергія.

Організатори вважають проведення такого творчого діалогу в семінарії особливо важливим. Адже учасники зустрічі – майбутні священики і пастирі. Зовсім скоро більшість із них приймуть священний сан. Популяризація сімейних цінностей, розмова про відповідальність людини за свій вибір, за близьких і свою безсмертну душу – стануть головними темами пастирських бесід.

Для організаторів «Фамільних зустрічей» була проведена екскурсія лаврою.

Журнал «Фамілія» – один із культурно-просвітницьких проектів Свято-Троїцького Іонинського монастиря.

«Криза сім`ї стосується не тільки мирян, але і священиків. Невміння будувати свою малу Церкву породжує незворотні життєві драми».

"ХРИСТИЯНСЬКА ВІРА – ІДЕОЛОГІЧНИЙ СТРИЖЕНЬ СІМ`Ї"

Викладач Київської духовної академії та Київської духовної семінарії, кандидат філологічних наук і богослов`я, протоієрей Олег Кожушний.

Отець Олег вважає, що «сучасне суспільство втратило духовні орієнтири – дітей виховують на "загальнолюдських цінностях " і на неосудному прагненні довести всьому світові, що ти "кращий". Як результат, маємо суспільство самозакоханих егоїстів». З жалем священик констатував, що "у наш час розлучення трапляються не тільки у світських сім`ях, але й у середовищі духівництва".

«Фамільні зустрічі» викликали жвавий відгук.

«Якщо ми називаємо себе християнами, найголовніше дня нас – зберегти свою сім`ю. Можливо, нам доведеться творчо переосмислити модель сімейного інституту, яку створили для нас благочестиві предки. Чим-чим, а вмінням створити міцну сім`ю вони могли похвалитися», – зазначив отець Олег.

Зустріч відбувалася в храмі духовної семінарії на честь преподобних Іова та Амфілохія Почаївських.

«На чому була побудована українська патріархальна сім`я, яка ще на початку XX сторіччя годувала хлібом пів-Європи? Ідеологічним стрижнем української родини була християнська віра», – підкреслив Олег Кожушний.

"Жінка для сім`ї – "молитвениця-берегиня".

Він нагадав, що домашня і церковна молитва, Таїнства Святої Церкви і її статути були для людей "хлібом насущним". На підтвердження цього він згадав прислів`я: "Без Бога ні до порога" і навів приклад, що Великий Требник містить безліч молитов на освячення побуту.

«Духовним керівником християнської громади завжди був священик, якого раніше не призначали з єпархіального управління, а обирав віруючий народ. Такого священика люди називали отцем, панотцем. Чоловіки намагалися дотримуватися його духовного прикладу. Зразком благочестивого життя в ім`я Церкви та родини була його дружина – матушка. Вся християнська громада являла собою єдину духовну родину і була зразком, який покладався в основу для побудови власної сім`ї», – розповів отець Олег.

"Чоловік у родині був «домашнім священиком»"

Він звернув увагу, що чоловік у сім`ї був духовним главою сім`ї, «домашнім священиком»: благословляв стіл, окропляв будинок святою водою, очолював домашню молитву, приймав остаточне рішення у справах...

Своєю чергою жінка, яка під час вінчання тримає образ Пресвятої Богородиці, для сім`ї та "молитвениця-берегиня", серце, навколо якого згуртовується сім`я. Це образ Церкви, оспіваний у Писанні. Саме таку дружину чоловік любить, "як свою плоть", саме таку матір безмежно люблять її діти, звертаючись до неї: «Мамо, Ви ...»

Протоієрей Олег Кожушний подарував Почаївській семінарії свої авторські книги.

Своє звернення до молоді священик завершив словами Святого Письма: "Жены, повинуйтесь мужьям своим, как прилично в Господе. Мужья, любите своих жен и не будьте суровы к ним. Дети, слушайтесь родителей во всем, так как это благоугодно Господу” (Кол. 3:18-21).

Клірик Свято-Троїцького Іонинського монастиря, ієрей Григорій Крижановський

"ЩАСТЯ – КОЛИ ВИ ЗДІЙСНИТЕ ПРО СЕБЕ ЗАДУМ БОЖИЙ"

«Я постараюся вибити у вас землю з-під ніг», – щиро попередив отець Григорій, розпочинаючи діалог про сім`ю.

«Христос говорить нам: «Я прийшов від Отця». Він говорить нам термінами сім`ї. Господь відкрив для нас імена Святої Трійці: Отець, Син і Святий Дух. Бог є Трійця – це незбагненне одкровення. Багато його не зрозуміли. Дивіться, скільки є псевдохристиян, сект і єретиків, які втратили повноту богоспілкування ...

Яку долю Христос приготував власній матері? Стояти біля Розп`яття, пережити смерть власної дитини ... У чому сенс людського життя? Бог попереджає всіх про те, що нас чекає: забуття, тління душі, смерть духовна – чекає абсолютно всіх, хто не захоче бути в сім`ї. Щоб Батько йому був Бог. А він був йому сином. Тому що Він говорить: Будьте святі як Отець ваш Небесний, іншими словами – будьте синами і дочками Бога. І для кого Бог не Отець, тому Церква не мати.

"Щастя настане, коли ви здійснюватимете про себе задум Божий".

Ви всі хочете щастя. Щастя настане, коли ви здійснюватимете про себе задум Божий. А ви його знаєте? Хтось вирішив, що це – сім`я: плодіться і розмножуйтеся – в цьому задум Божий. Хтось вирішив, що це – влада, і стає вчителем молодших класів або головою колгоспу. Чи буде він щасливий? Так, якщо в цьому задум Божий. І ні – якщо Господь приготував йому інше.

"Велике щастя знайти собі дружину по духу. Шлюб повинен здійснити задум Богоспілкування, і тоді і ви, і ваша дружина, і ваші батьки, і діти будуть щасливі".

Сенс людського життя у Богоспілкуванні. А Богоспілкування неможливе без Богопізнання. Якщо ви молитеся Богу, якого не знаєте – це ілюзія. Ви не знаєте Бога, ви будете требовиконавцями. Якщо ви думаєте стати батьком в сім`ї, не знаючи, що таке сім`я – це ілюзія, що ви батько. Ви зможете створити шлюб, будучи вабленими одне до одного своїми гормонами, своїми комплексами, своєю закоханістю – псевдокоханням, ілюзією любові. І що тоді вас чекає? Те, що й усіх – смерть. Цей шлюб чекає смерть, руйнування. Тому дуже важливо знати, в чому сенс життя людського. Для цього потрібна молитва, читання Нового Заповіту, участь у таїнствах Причастя – це шляхи Богопізнання. І без цього не створити сім`ї, без цього не знайти коханої. Тієї, яку будеш любити ціною свого життя.

"Сенс людського життя у Богоспілкуванні".

Потрібно знати, що таке сім`я, тому що, можливо, колись будуть за це вбивати або обмежувати нашу свободу. Наприклад, прийде інша раса і запропонує нам багатоженство або вільну любов. Ми повинні зміцнитися, ми повинні їм протистояти, відповідати. Цьому потрібно вчитися.

"Чого чекати від шлюбу? Чекайте від нього розчарувань".

Якщо у нас ілюзорне уявлення про людину – його треба зруйнувати. Але не бійтеся цього. Отець Небесний ніколи не дасть здійснитися нежиттєздатному союзу. Я не знаю, яка вам випала доля у наш важкий час розбещених сімейних відносин. Будьте мужніми!".

Головний редактор журналу передала до бібліотеки семінарії підбірку журналів і нову книгу про преподобного Іону.

Головний редактор журналу «Фамілія» Наталія Горошкова звернула увагу, що Почаївська лавра та Іонинський монастир перебувають під особливим заступництвом Богородиці.

«Тут, на Почаївській горі, Пресвята Діва у вогняному стовпі явилася ченцям-відлюдникам, залишивши на скелі відбиток Своєї стопи. Свідченням небесного покрову втілилося і улаштування Свято-Троїцького Іонинського монастиря. Кілька разів являлася Божа Матір преподобному Іоні, засновнику і першому настоятелю обителі, вказуючи місце, де має бути збудований монастир і де багато в ньому спасеться».

За журналами «Фамілія» з автографом головного редактора вишикувалася черга.

Вихованці Почаївської семінарії подарували гостям музично-літературну композицію.

Хор Почаївської духовної семінарії ВІДЕО

"Отче Наш" ВІДЕО

Анна Хрустальова, «УНІАН-Релігії».

Фото надані журналом "Фамілія".

Проект "УНІАН-Релігії» сердечно дякує редакції журналу «Фамілія» за можливість взяти участь у поїздці в Почаївську Лавру.