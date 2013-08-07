Новонародженому британському принцу подарували триколісний велосипед

Мер Лондона Борис Джонсон замовив триколісний велосипед у подарунок маленькому принцу Джорджу Кембриджському, який з'явився на світ 22 липня, пише Daily Mail.

"Хочеться якнайшвидше посадити новонародженого принца в сідло, щоб прищепити йому любов до радості їздити на велосипеді", - заявив мер Джонсон у програмі однієї з місцевих радіостанцій.

Триколісний подарунок можна буде прикріпити до велосипеда-тандему, який мер подарував у 2011 році батькам принца герцогу і герцогині Кембриджським з нагоди їхнього весілля. Таким чином, сімейство зможе насолоджуватися велопрогулянками втрьох.

Серійний номер велосипеда збігається з датою народження принца, а замість логотипу написано ім'я малюка. Подарунок вручать від імені міста.

Градоначальник Лондона Джонсон відомий своєю великою любов'ю до велосипедів, при ньому кількість людей, що регулярно користуються велосипедами в якості транспорту, виросла не менш ніж на 15%.

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