Принц Вільям і Кейт Міддлтон оприлюднили ім'я сина

Про це повідомляє РІА Новости з посиланням на Кенсингтонський палац.

"Герцог і герцогиня Кембриджські раді оголосити, що вони назвали свого сина Джорджем Александром Луї. Дитина буде відома як Його Королівська Високість принц Джордж Кембриджський", - сказано в повідомленні.

Ім'я Джордж було одним з найбільш популярних у букмекерів, зазначає агентство.

Нагадаємо, дитина Вільяма і Кейт посів третє місце в черзі на британський престол - після діда - принца Чарльза, і батька - принца Вільяма. Принц Кембриджський став першим онуком принца Чарльза і третім правнуком королеви Єлизавети Другої. Новонародженого охрестять або в кінці нинішнього року, або на початку 2014. Приватна церемонія відбудеться в Букінгемському палаці у вузькому сімейному колі, але пресі будуть надані офіційні фотографії події.