У Росії з’явилися перші «жертви» антипіратського закону

Московський міський суд вперше з моменту набуття чинності антипіратського закону обмежив на вимогу правовласника доступ до нелегального відеоконтенту. Про це повідомляє Лента.ру.

Суд задовольнив скаргу ЗАТ «Сейчас», що володіє інтернет-відеопорталом now.ru, щодо сайтів rutor.org і turbofilm.tv. Компанія попросила обмежити доступ до телесеріалів «Інтерни», «Саша, Таня», «Універ. Нова общага », неліцензійні копії яких були розміщені на відкритому торрент-трекері rutor.org, і до перших чотирьох сезонів серіалу «Комп'ютерники» («The IT Crowd»), розміщеного на відеопорталі «Турбофільм».

ЗАТ «Сейчас» надало документи, що підтверджують свої виключні права на розповсюдження цих серіалів в Мережі та докази їх використання на rutor.org і turbofilm.tv. Відповідно до закону, правовласник протягом 15 днів повинен подати позов щодо захисту своїх майнових інтересів, і дію блокування буде продовжено до винесення рішення за цим позовом. В іншому випадку, доступ до вищеперелічених серіалів на rutor.org і turbofilm.tv може бути відкритий.