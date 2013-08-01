У Росії набув чинності антипіратський закон

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, закон направлений на вдосконалення механізмів захисту виняткових прав на фільми від порушень, пов'язаних з розміщенням інформації, що містить зазначені об'єкти виняткових прав, в інформаційно-телекомунікаційних мережах, зокрема в мережі Інтернет.

Також законом передбачається внесення змін до Цивільного процесуального кодексу Російської Федерації, відповідно до яких Московський міський суд за заявою правовласника може вжити попередніх забезпечувальних заходів, спрямованих на захист його виняткових прав на фільми, які неправомірно розміщені в інформаційно-телекомунікаційних мережах, зокрема в мережі Інтернет. Визначено порядок, підстави і терміни ухвалення і скасування попередніх забезпечувальних заходів. Передбачено можливість подачі правовласником такої заяви в електронній формі з використанням кваліфікованого електронного підпису.

На тему: Українців позбавлять доступу до піратських сайтів - ЗМІ

Також у законі «Про інформацію, інформаційні технології і про захист інформації» встановлюються порядок, підстави і терміни адміністративного обмеження доступу до інформації, що поширюються з порушенням виняткових прав на фільми.

У Цивільному кодексі Російської Федерації встановлюються особливості відповідальності інформаційного посередника за порушення інтелектуальних прав в інформаційно-телекомунікаційній мережі, зокрема підстави для виключення його відповідальності.

Закон прийнятий Державною думою 21 червня 2013 року і схвалений Радою Федерації 26 червня 2013 року. Президент РФ підписав закон 2 липня.

Федеральна служба з нагляду у сфері зв'язку, інформаційних технологій і масових комунікацій сьогодні відкрила сайт за адресою "NAP.RKN.GOV.RU", через який до неї надходитиме інформація про рішення Московського міського суду про закриття інтернет-ресурсів з піратськими фільмами.