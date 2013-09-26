ЗМІ: Торгівля сирійським антикваріатом у світі набула величезних масштабів

Пальміра, Сирія / Фото: Yvonnefm, Вікіпедія

У Сирії купують зброю на гроші за продаж антикваріату, награбованого з археологічних майданчиків і музеїв.

Обсяги торгівлі історичними цінностями з Сирії в світі склали близько 2 мільярдів доларів, повідомляє ИТАР-ТАСС з посиланням на британські ЗМІ.

При цьому на гроші за продаж антикваріату, награбованого з археологічних майданчиків і музеїв, в Сирії купують зброю, а в процесі військових дій в країні руйнуються унікальні пам'ятки світової цивілізації.

Перші міста тут з'явилися ще в четвертому тисячолітті до нашої ери на основних торгових шляхах Стародавнього світу. Так, Дамаск , чиє утворення вчені відносять до 16 століття до нашої ери, є одним з найдавніших на планеті, тут торгували ще стародавні фінікійці, єгиптяни та греки. Вчені виявили наприкінці минулого століття в тТепль-Мардіху унікальну колекцію, давню бібліотеку, що містить 17 тисяч глиняних табличок.

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Сьогодні третина сирійських музеїв розграбована, артефакти, дбайливо зібрані і збережені археологічними експедиціями усього світу за останні 150 років безперервних розкопок, продаються на чорних ринках сусідніх з Сирією країн і, ймовірно, назавжди втрачені для людства, повідомляє агентство.

Тільки за найповерхневішими даними в Сирії частково або повністю зруйновано 11 некрополів, що належать до часів зародження християнства епохи римлян і пізніше арабського Халіфату. У Дамаску зруйнована одна з мусульманських святинь - мечеть початку восьмого століття.

У місті Алеппо зруйнована фортеця X століття, побудована першим правителем династії Хамдамідів, мечеть XI і ринок XIII століть, навколо міста знищені багато греко-римських поселень... Мабуть , ніколи вже не вдасться відновити церкву хрестоносців в знаменитому замку Крах де Шевальє в провінції Хомс, внесений до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Пальміра, яка ще кілька років тому приваблювала туристів з усього світу, сьогодні перебуває під контролем повстанських угруповань. Ще цього літа там відбувалися бої, однак сирійська армія була змушена відмовитися від застосування важкої зброї, щоб не зруйнувати пам'ятники архітектури низка яких тягнеться на 3 кілометри чотири ряди колонад, палаців і храмів.

Тут була знайдена найбільша в Сирії християнська церква, проте повністю завершити розкопки до початку війни археологи не встигли і сьогодні навряд чи є хтось, хто зможе з упевненістю сказати, що це багатство, також внесене ЮНЕСКО до списку всесвітньої спадщини, збереглося.