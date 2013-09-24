Генсек ООН закликав припинити поставки зброї всім сторонам конфлікту в Сирії

Як передає РІА Новости, про це Пан Гі Мун заявив на відкритті загальнополітичної дискусії у вівторок у Генеральній асамблеї ООН.

"Нас навряд чи задовольнить знищення хімічних озброєнь, коли ширші військові дії руйнують Сирію", - підкреслив Пан Гі Мун.

За його словами, найбільше жертв загинули від звичайних озброєнь.

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"Я закликаю всі країни зупинити підживлення кровопролиття й припинити поставки озброєнь усім сторонам".

За даними ООН, число жертв конфлікту в Сирії перевищує 100 тисяч осіб.

Говорячи про хімічну зброю, Пан Гі Мун закликав Дамаск виконати свої зобов'язання щодо конвенції про заборону хімічної зброї, до якої Сирія висловила готовність приєднатися. Цьому передувало розслідування застосування отруйливого газу зарин проти мирного населення 21 серпня під Дамаском. Експерти ООН встановили сам факт застосування хімзброї в Сирії, не встановлюючи відповідальних. Для цього буде потрібно нове розслідування.

"Міжнародне співтовариство має притягти до відповідальності винних у застосуванні хімічної зброї в Сирії, що було підтверджено місією ООН з розслідування", - сказав Пан Гі Мун.