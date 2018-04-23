У фільмі за книжкою Олександра Турчинова зайняті чудові актори (фоторепортаж)

У Києві на кіностудії ім. Довженка відбулася презентація кінофільму "Ілюзія страху" за книжкою Олександра Турчинова. У книзі викладено історію бізнесмена, який мусить захищати свій бізнес у складних умовах 1980-90-х років. Сюжет книжки, а відтак і фільму, сповнений фантасмагоричними елементами і перекликається з библійними мотивами.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ

ЗЙОМКИ

Фото Олександра Синиці (презентація) та Олега Гордієнка (знімальний майданчик) / УНІАН