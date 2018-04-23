У фільмі за книжкою Олександра Турчинова зайняті чудові актори (фоторепортаж)
10:18, 17 грудня 2007
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На студії ім. Довженка відбулася презентація кінофільму "Ілюзія страху" за книжкою Олександра Турчинова. У книзі викладено історію бізнесмена, який мусить захищати свій бізнес...
У Києві на кіностудії ім. Довженка відбулася презентація кінофільму "Ілюзія страху" за книжкою Олександра Турчинова. У книзі викладено історію бізнесмена, який мусить захищати свій бізнес у складних умовах 1980-90-х років. Сюжет книжки, а відтак і фільму, сповнений фантасмагоричними елементами і перекликається з библійними мотивами.
ПРЕЗЕНТАЦІЯ
Олексій Петренко
Олександр Турчинов і креативний продюсер Юрій Бутусов
Режисер-постановник Олександр Кирієнко
Оператор-постановник Сергій Міхальчук
Олена Бабенко
Андрій Панін
ЗЙОМКИ
Олександр Семчев і Давид Бабаєв
Віктор Сарайкін
Олена Бабенко
Віктор Сарайкін
Олександр Семчев з режисером
Альона Бабенко та Андрій Панін
Режисер Олександр Кирієнко та оператор-постановник Сергій Міхальчук
Олексій Петренко
Режисер Олександр Кирієнко та оператор Сергій Міхальчук
Олексій Петренко
Андрій Панін
Фото Олександра Синиці (презентація) та Олега Гордієнка (знімальний майданчик) / УНІАН
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