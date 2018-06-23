У Києві завершилися зйомки нового фільму Кіри Муратової (фото)

Завершилися зйомки картини Кіри Mуратової «Мелодія для шарманки», які проходили традиційно для режисера в Одессі і вперше в Києві. Сумна різдвяна казка про долю осиротілих дітей об’єднала київського драматурга Володимира Зуєва та майстра психологічної парадигми Кіру Муратову.

Улюблене муратівське сузір’я акторів – Рената Літвінова, Олег Табаков, Ніна Русланова та Наталя Бузько – стало філігранним обрамленням історії брата та сестри, ролі яких виконали 12-річна Олена Косюк та 8-річний Рома Бурлака.

Дебют у кіно для юних одеситів став справжньою школою знайомства з іншим життя, де межа між добром і злом стерта, а проблема виживання стає головною. На відміну від глядачів, які дивитимуться фільм на екранах, юні актори з початку зйомок знали, який фінал у цієї різдвяної казки. Але так само як и герої фільму нічого змінити не могли. Чи встигне казкова фея Рената Літвінова ощасливити хлопчика-сироту, якого для неї знайшов коханий чоловік Олег Табаков, і чи знайдуть головні герої своїх батьків, за словами продюсера картини Олега Кохана (Sota Cinema Group), глядачі дізнаються вже наприкінці 2008 року.

Актор Володимир Горянський каже, що частина київського знімального періоду проходила на вокзалі, і він став для нього символом величезного світу, у якому так гостро відчуваєш самотність, і ніхто у повсякденній метушні не реагує на благання про допомогу. А на знімальному майданчику панувала така атмосфера, що ти чуєш тільки мелодію для шарманки, яка звучить абсолютно особливо, «по-муратівськи».

Руслана Писанка вперше працювала з кірою Маратовою.

– Це мій перший досвід роботи з Кірою Муратовою, – каже огрядна акторка, – і якщо потрібно було б охарактеризувати те, що відбувалося на знімальному майданчику двома словами, то ці слова були б «швидко і професійно». Робота над образами на підготовчому етапі була настільки ретельна, що на зйомках складалося враження, що всі учасники процесу, починаючи від акторів і закінчуючи оператором, лише філігранно фіксують задумане, не відволікаючись на обширні імпровізації, як це часто буває.

Незмінним продюсером для муратівських фільмів залишається власник продюсерської кінокомпанії Sota Cinema Group Олег Кохан.

За матеріалами прес-служби Sota Cinema Group