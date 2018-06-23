У Києві завершилися зйомки нового фільму Кіри Муратової (фото)
Улюблене муратівське сузір’я акторів – Літвінова, Табаков, Русланова та Бузько – стало філігранним обрамленням історії брата та сестри... Сумна різдвяна казка про долю осиротілих дітей...
Завершилися зйомки картини Кіри Mуратової «Мелодія для шарманки», які проходили традиційно для режисера в Одессі і вперше в Києві. Сумна різдвяна казка про долю осиротілих дітей об’єднала київського драматурга Володимира Зуєва та майстра психологічної парадигми Кіру Муратову.
|Режисер Кіра Муратова
Улюблене муратівське сузір’я акторів – Рената Літвінова, Олег Табаков, Ніна Русланова та Наталя Бузько – стало філігранним обрамленням історії брата та сестри, ролі яких виконали 12-річна Олена Косюк та 8-річний Рома Бурлака.
|Олег Табаков у ролі щедрого чоловіка прекрасної Кіси (Ренати Літвінової)
Дебют у кіно для юних одеситів став справжньою школою знайомства з іншим життя, де межа між добром і злом стерта, а проблема виживання стає головною. На відміну від глядачів, які дивитимуться фільм на екранах, юні актори з початку зйомок знали, який фінал у цієї різдвяної казки. Але так само як и герої фільму нічого змінити не могли. Чи встигне казкова фея Рената Літвінова ощасливити хлопчика-сироту, якого для неї знайшов коханий чоловік Олег Табаков, і чи знайдуть головні герої своїх батьків, за словами продюсера картини Олега Кохана (Sota Cinema Group), глядачі дізнаються вже наприкінці 2008 року.
|Кіса Рената Літвінова
Актор Володимир Горянський каже, що частина київського знімального періоду проходила на вокзалі, і він став для нього символом величезного світу, у якому так гостро відчуваєш самотність, і ніхто у повсякденній метушні не реагує на благання про допомогу. А на знімальному майданчику панувала така атмосфера, що ти чуєш тільки мелодію для шарманки, яка звучить абсолютно особливо, «по-муратівськи».
|Головна героїня Олена (Олена Костюк) підглядує за іншим життям своїх однолітків
Руслана Писанка вперше працювала з кірою Маратовою.
– Це мій перший досвід роботи з Кірою Муратовою, – каже огрядна акторка, – і якщо потрібно було б охарактеризувати те, що відбувалося на знімальному майданчику двома словами, то ці слова були б «швидко і професійно». Робота над образами на підготовчому етапі була настільки ретельна, що на зйомках складалося враження, що всі учасники процесу, починаючи від акторів і закінчуючи оператором, лише філігранно фіксують задумане, не відволікаючись на обширні імпровізації, як це часто буває.
|Продюсер картини Олег Кохан, виконавиця головної ролі Олена Костюк і Ніна Русланова
Незмінним продюсером для муратівських фільмів залишається власник продюсерської кінокомпанії Sota Cinema Group Олег Кохан.
За матеріалами прес-служби Sota Cinema Group