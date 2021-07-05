Співачка та її команда їхали на концерт до Трускавця, разом з нею були її діти, чоловік і батько.

Українська співачка Ірина Федишин дивом не потрапила в серйозне ДТП, через те, що у неї зламалася машина прямо посеред траси. Мікроавтобус, в якому вона зі своєю командою і сім'єю їхала на концерт, довелося зупинити одразу ж.

Про це Федишин розповіла у себе в Instagram.

За словами співачки, 4 липня по дорозі до Трускавця її водій помітив, що колесо транспортного засобу "виляє". У концертному бусі зламалися болти, колесо могла відлетіти в будь-який момент.

На щастя, біди не сталося, в цьому форс-мажорі ніхто не постраждав. Ірина Федишин ненадовго затримала свій концерт і зазначила, що їх врятував ангел-охоронець. Чоловік співачки викликав інше авто, на якому вся команда і артистка доїхали до місця призначення. Федишин також додала, що вона не дарма заїжджала перед поїздкою до церкви.

На цьому пригоди співачки в Трускавці не закінчилися. Після концерту вона побачила, що біля дороги лежить побитий чоловік. Артистка не змогла пройти повз і викликала швидку допомогу. Після цього Федишин вирушила до Коломиї, де зірка дає концерти в рамках свого літнього туру.

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Автор: Поліна Кузенко