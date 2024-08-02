Фотографуючи визначні місця та пейзажі, не забудьте також включити цей важливий елемент.

Панорамні знімки захоплюючих гірських краєвидів у національному парку Йосеміті або історичного місця, як-от Тадж-Махал, матимуть для вас набагато більше значення, якщо на них також зображені ви та ваші супутники - не кажучи вже про те, що ви можете знайти незліченну кількість професійних фото цих місць на листівках або в інтернеті. Про це у своїй статті для HuffPost Life пише репортер Келсі Борресен.

Вона рекомендує завжди знімати себе чи своїх близьких на фото - тим більше, що сьогодні смартфони можуть робити якісні фотографії, і вам не потрібно турбуватися, що у вас є обмежена кількість зображень, як це було під час зйомки на плівку.

"Я не стверджую, що ви не повинні фотографувати чудові краєвиди чи туристичні пам’ятки без близьких людей, особливо якщо вам це подобається. Я просто кажу, що ви, ймовірно, захочете зробити пріоритетними фотографії з вами або вашими близькими в кадрі, тому що ці зображення будуть найбільш особливими, коли ви озираєтеся на свої подорожі", - пише авторка. Відео дня

У свою чергу тревел-блогер Шон Лау зазначає, що фотографії з друзями та сім’єю – це "найкраща частина фотографій із відпустки".

"Звичайно, ці красиві пам’ятки та пейзажі гарні, але їх не можна порівняти зі спогадами, які ви та ваші близькі створюєте разом. Коли ми озираємося на наші фотографії, ми згадуємо сміх і веселощі, які ми провели з нашими близькими, а не те, як красиво виглядали Біг-Бен чи Ейфелева вежа. Якби ми просто хотіли гарних фотографій місця, ми могли б знайти безліч в Інтернеті. Але саме ті моменти з людьми, які нам не байдужі, роблять наші подорожі особливими та незабутніми", — сказав Лау.

Час відпусток - останні новини

Туристам назвали золоті правила бюджетної подорожі. У будь-якій поїздці можна придумати, як заощадити – головне не надто сильно себе обмежувати, щоб відпустка не втратила сенс.

На тлі глобальної нестабільності та зростання цін по всьому світу подорожі обходяться все дорожче. Однак оскільки більшість туристів усе ще не готові відмовлятися від поїздок, вони шукають усілякі способи, як заощадити на їхній організації.

Вас також можуть зацікавити новини: