Такі айфони переробляють спеціально на приватних заводах для людей, яким особливо важлива безпека.

На Reddit активно обговорюють фото дещо пошарпаного смартфона Apple. На відміну від інших iPhone у нього немає камери – основний блок прибрали зовсім.

На гілку з обговоренням звернув увагу ресурс Digital Trends. Редитор розповів, що такий незвичайний iPhone належить його приятелю, який працює на атомній електростанції. Він зазначив, що використання будь-яких камер на АЕС заборонено.

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Дане фото – не єдине свідчення існування спеціальних iPhone для людей, яким особливо важлива безпека. Раніше, як пише Digital Trends, мережею ходили знімки iPhone 7 Plus без камерного модуля. Його нібито помітили в магазині вживаних смартфонів у Дубаї. Автор фото стверджував, що смартфон належав військовому.

За повідомленнями в темах обговорення з'ясувалося, що Apple сама не випускає iPhone без камер. Девайси закуповуються приватною компанією і модифікуються на її власному заводі, де камери видаляють фізично і встановлюють кастомні корпуси без модуля. Серед їхніх клієнтів є як представники військової/нафтогазової промисловості, так і освітніх установ.

Користувачі Reddit навіть знайшли фірму, яка закуповує Айфони у Apple, демонтує камери та перепродує їх зацікавленим. Наприклад, восьмирічний iPhone 7 для використання в секретних організаціях коштує мінімум 1200 доларів.

А тим часом до релізу нових iPhone залишилося всього кілька місяців. Якщо вірити витокам, Pro-моделі отримають серйозний апгрейд екрана і камери, а базові моделі iPhone 16 оснастять вертикальними камерами і кнопкою "Дія".

Разом із виходом iPhone 16 відбудеться реліз iOS 18. Система запропонує купу поліпшених функцій, зокрема фірмовий штучний інтелект Apple Intellegence. Щоправда, для його роботи потрібен iPhone 15 Pro або Pro Max, на старіших айфонах ШІ-функції працювати не будуть .

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