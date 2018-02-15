У Херсоні в супермаркеті дали решту купюрою в 220 гривень (фото)

Жителю Херсона дали решту купюрою в 220 гривень.Він написав про це у соцмережі.

У Херсоні стався курйозний випадок: покупцеві в супермаркеті дали решту однією купюрою в 220 гривень.

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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив житель Херсона Анатолій Грищенко. За його словами, це сталося в "Еко-маркеті" на вулиці Безродного.

Користувач розмістив фото фальшивої купюри. "Громадяни, будьте уважні!", — застеріг херсонець.

Раніше жителю селища Новобурейський Амурській області РФ не вдалося розплатитися в кафе новою купюрою в 2 тисячі рублів.