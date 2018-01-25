У Росії нова купюра довела офіціантку до істерики (відео)

Жителю селища Новобурейське Амурської області не вдалося розплатитися в кафе нової купюрою в 2 тисячі рублів, яка надійшла в регіон.

Так, нову купюру відмовилася приймати бармен-офіціант, передає місцевий сайт АСН24.

"Я їх перший раз бачу. Я такі брати не буду. Мені такі гроші не дають. Розумієте? Мені нормальні гроші дають! Я не знаю, підроблені вони чи ні. Де я буду їх перевіряти? Мені навіть зарплату не видають такими грошима!", — емоційно каже жінка на відео.

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Відповідь офіціантки наполегливого клієнта не влаштувала. Клієнт попросив покликати адміністратора або директора або засвідчити свою відмову письмово. Проте ні того, ні іншого домогтися йому не вдалося.

"Я прийшов як нормальна людина. Розплачуюся звичайними грішми. І ви мені кажете, що не будете брати гроші. Напишіть мені тоді пояснювальну. Я зараз викличу дільничного, він огляне ці гроші й все. Я щойно взяв цю купюру в "Сбербанку", приніс її вам, і ви мені кажете, що не будете її брати", — обурюється у відеоролику амурчанин.

Потім запис обривається. "Написали скаргу до Росспоживнагляду. Має приїхати перевірка", — повідомив співрозмовник ЗМІ.

Як повідомляв УНІАН, у Росії представили нову банкноту номіналом 200 рублів із зображенням символів тимчасово окупованого Севастополя.