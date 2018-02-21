На Тернопільщині чоловік викрав у пенсіонера 5 тисяч і на ці кошти пригостив алкоголем всіх односельчан

Втім, поліцейські не оцінили "щедрість" зловмисника і порушили проти нього справу за крадіжку.

На Тернопільщині затримали 29-річного чоловіка, який викрав у пенсіонера 5 тис. грн і на ці кошти пригостив алкоголем всіх односельчан.

Читайте такожУ Тернополі вщент пֲ’яний водій намагався на власному авто втекти від поліцейськихЯк повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, до працівників поліції звернувся житель села Космирин Бучацького району. Чоловік розповів, що сусід поцупив всі його заощадження. За даними 81-річного заявника, його сусід зайшов позичити 200 грн і коли отримав потрібну суму побачив, де розташований сховок з грошима.

Через деякий час пенсіонер виявив, що у нього пропало 5 тис. грн. У крадіжці запідозрив нещодавнього гостя.

Поліцейські встановили, що підозрюваний справді причетний до злочину. Не задумуючись про наслідки, за викрадені кошти він пригощав випивкою усіх односельців.

Щодо нього відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 ККУ (крадіжка).

Як повідомляв УНІАН, раніше на Тернопільщині на дискотеці побили музикантів, бо відвідувачам не сподобалася їхня музика.