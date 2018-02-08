Не сподобалася пісня: на Тернопільщині на дискотеці побили музикантів
12:10, 08 лютого 2018Тернопіль
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За даними правоохоронців, двом юнакам не сподобалася пісня, яку співали музиканти.
Фото saroblnews.ru
На Тернопільщині на дискотеці побили музикантів.
Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, інцидент стався в будинку культури у селі Новоставці.
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За даними правоохоронців, двом юнакам не сподобалася пісня, яку співали музиканти.
Відтак вони піднялися на сцену і спровокували конфлікт, почавши штурханину. Найбільше дісталося солістові – 17-річному студентові із села Зелена. Хлопцеві нанесли декілька ударів в обличчя. Потерпілий із заявою звернувся до правоохоронців.
Щодо двох жителів села Медведівці відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України.
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